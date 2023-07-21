Робота у Польщі: курорти шукають сезонних працівників на хороші зарплати

Сезон відпусток у розпалі, а польські курорти досі постійно шукають сезонних працівників. Туристів на відпочинок приїхало багато, але бракує робочих рук, щоб їх якісно обслуговувати.

Власники готелів, ресторанів та магазинів у курортній зоні Польщі пропонують високі зарплати і додаткові бонуси для працівників. Але знайти їх стає дедалі важче. То які вакансії зараз найпопулярніші на польському ринку сезонної праці – дізнаєтесь в матеріалі.

Читайте також Робота в Європі: 20 професій, з якими найлегше отримати робочу візу

На узбережжі бракує персоналу

Інфляція та високі ціни не завадили польським туристам приїхати на відпочинок до узбережжя. Літо в розпалі, відпочивальники в Польщі щодня прибувають до моря, а от охочих працювати в туристичному бізнесі, як і раніше, не вистачає.

Складна ситуація на ринку сезонної праці – явище не нове, ця тенденція спостерігається вже кілька років. Прибережний регіон сильно розвивається, і ринок не встигає за змінами,

– пояснює Анна Судольська з агентства зайнятості Idea HR Group.

В мережі можна знайти сотні вакансій для сезонної роботи або підробітку на вихідні. Найчастіше шукають офіціантів, кухарів, продавців, працівників пляжу та аніматорів. Деякі готельєри скаржаться, що досі не змогли набрати команду, а вакансії розмістили ще в травні. Подивимось, скільки можна заробити цього літа на узбережжі.

Де і скільки можна заробити на курортах Польщі

Експерти підрахували зарплати за найпопулярнішими сезонними вакансіями. Далі показано, скільки можна отримати "‎на руки" за місяць, якщо працювати 6 днів на тиждень повний робочий день.

Список вакансій і зарплата (нетто):

Інструктор з водних видів спорту – 25 – 50 злотих на годину, тобто до 10 600 злотих на місяць;

– 25 – 50 злотих на годину, тобто до 10 600 злотих на місяць; Шеф-кухар – 35 – 40 злотих на годину, тобто до 8 300 злотих на місяць;

– 35 – 40 злотих на годину, тобто до 8 300 злотих на місяць; Кухар – 25 – 35 злотих на годину, до 7 500 злотих на місяць;

– 25 – 35 злотих на годину, до 7 500 злотих на місяць; Водій машини для гольфу – 28 – 35 злотих на годину, до 7 400 злотих на місяць;

– 28 – 35 злотих на годину, до 7 400 злотих на місяць; Прибиральниця – 21 – 30 злотих на годину, до 6 400 злотих на місяць;

– 21 – 30 злотих на годину, до 6 400 злотих на місяць; Рятувальник – 28 – 30 злотих на годину, до 6 400 злотих на місяць;

– 28 – 30 злотих на годину, до 6 400 злотих на місяць; Аніматор – 21 – 25 злотих на годину, до 5 300 злотих на місяць;

– 21 – 25 злотих на годину, до 5 300 злотих на місяць; Працівник у готелі – 18 – 24,5 злотих на годину, до 5 200 злотих на місяць;

– 18 – 24,5 злотих на годину, до 5 200 злотих на місяць; Працівник пляжу (наприклад, оренда шезлонгів) – 18 – 24 злотих на годину, тобто до 5 100 на місяць;

(наприклад, оренда шезлонгів) – 18 – 24 злотих на годину, тобто до 5 100 на місяць; Офіціант – 18 – 24 злотих на годину, тобто до 5 000 злотих на місяць;

– 18 – 24 злотих на годину, тобто до 5 000 злотих на місяць; Продавець у магазині – 18 – 22 злотих на годину, до 4 700 на місяць;

– 18 – 22 злотих на годину, до 4 700 на місяць; Продавець кукурудзи на пляжі – 18 – 20 злотих на годину, до 4 200 на місяць.

Нечесні роботодавці

Але будьте пильними. Від початку літа організація "СТОП несумлінним роботодавцям" отримала вже близько сотні скарг від сезонних працівників. Більшість із них стосувалася сумнівності контрактів. Щоб зекономити, деякі роботодавці влаштовують працівників на роботу нелегально.

Також люди скаржаться на зміну оплати та погані умови проживання. Найчастіше скарги сезонних працівників стосуються:

Несвоєчасної виплати заробітної плати;

Нелегальної роботи;

Проблем з проживанням під час сезонних робіт;

Відсутності питної води у спеку.

Скарги надходять з різних регіонів країни, але найчастіше — з туристичних місць.