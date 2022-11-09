Отримати сертифікат з польської мови буде легше: в Польщі планують зміни в законодавстві

Уряд Польщі працює над правками до закону, які дозволять іноземцям отримати сертифікат про знання польської мови без складання іспиту. Розповідаємо, кого стосуватимуться можливі зміни.

Насамперед зазначимо, що сертифікат володіння польською мовою як іноземною (Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) в Польщі – це безстроковий документ єдиного зразка, виданий спеціально створеною Державною комісією огляду знання польської мови як іноземної (Państwowa Komisja Poświadczenia).

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І неважливо, як іноземець опанував польською мовою – відвідував курси, вивчав самостійно, брав участь в онлайн-програмах тощо. Але Польща визнає лише один сертифікат, який підтверджує рівень володіння польською і це – Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Навіщо іноземцю сертифікат польської мови

Набуття польського громадянства (рівень B2).

Карта довгострокового резидента ЄС (B1).

Вступ до вузу з польською мовою навчання (B1 – B2, залежно від факультету).

Зарахування до інших навчальних закладів (різні рівні).

Працевлаштування на певні професії, як правило, що стосуються роботи з громадянами.

Кого стосуватимуться спрощені умови отримання сертифіката

Іноземці, які навчалися польською мовою в іноземному університеті, зможуть отримати сертифікат на аналогічних умовах, що і польські випускники.

Сертифікат одразу на рівень володіння мовою С1, отримають іноземці, які напишуть і захистять докторську дисертацію в закордонних університетах польською.

Сертифікат на рівні володіння мовою B1 можуть отримати випускники польських шкіл при дипломатичних представництвах, консульських установах і військових представництвах країни. На такий сертифікат мають право й ті іноземці, які закінчать середню школу, де викладали польською.

Зміни торкнуться й оплати за видачу сертифіката або виготовлення дубліката. Це коштуватиме 100 злотих.

Крім цього, у законопроєкті пропонують розширити перелік об’єктів, які можуть організовувати екзамени з польської мови для іноземців. Це можуть бути:

освітні заклади, які протягом останніх двох років навчають польської мови іноземців;

навчальні заклади, які організовують курси польської для іноземців;

дипломатичні представництва Польщі за кордоном або інші польські закордонні інституції, які підлягають МЗС країни тощо.

Законопроєкт зі змінами вже пройшов консультації. Після цього його має затвердити уряд та розглянути Сейм Польщі.