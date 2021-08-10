Середня зарплата у Польщі різко знизилась: статистика

Центральний статистичний офіс Польщі оприлюднив свіжі дані щодо середньої зарплати по країні. У другому кварталі 2021 року вона стала на 3,1% меншою, ніж у першому.

Рівень середньої заробітної плати у республіці становить 5 504,52 злотих, хоча у минулому кварталі складав 5 681,56 злотих. Суми вказані брутто, тобто до вирахування податків.

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Детальні показники

Рівень зарплат у Польщі поступово підвищувався протягом кількох років. Наприклад, у другому кварталі 2020 року середній показник становив всього 5 024,48 злотих, що на 9,6% менше, ніж за той самий період цього року, навіть попри суттєве зниження у порівнянні з першим кварталом.

Найвищий рівень середньої зарплати Центральний статистичний офіс фіксував у квітні 2021 року. Тоді він становив 5 805,72 злотих брутто.

Ще одним прибутковим періодом для жителів Польщі став червень – позаминулого місяця середня зарплата становила 5 802,42 злотих.

Нагадаємо, що кожен четвертий громадянин Польщі віком від 18 до 24 років стурбований конкуренцією з боку українців на місцевому ринку праці. 37% польських респондентів переконані, що українські трудові мігранти є однією з причин сповільнення росту рівня зарплат.