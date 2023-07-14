Відпочинок подорожчає: популярне іспанське місто хоче ввести податок для туристів

Сантьяго-де-Компостела в Іспанії хоче стягувати податок з мандрівників. Так сподіваються успішно боротись із надмірним туризмом.

Це місто в Галісії є одним із найпопулярніших напрямків для паломників у Іспанії та світі. Тепер Сантьяго-де-Компостела хоче запровадити туристичний податок, який будуть сплачувати всі іноземці.

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Місто тисяч паломників

Місто щороку приймає понад 300 тисяч туристів і паломників. Мер Сантьяго-де-Компостела Горетті Санмартін більше не хоче, щоб місто перетворювали на "‎тематичний парк". Тут збираються просувати контрольований і якісний туризм, щоб зробити місто комфортним, як для постійних жителів, так і для іноземців.

Я хочу, щоб це місто перестало бути лише туристичним центром і тематичним парком. Я бажаю побачити Сантьяго, з якого не хочеться тікати через неконтрольований туризм,

– додала мер.

Міська влада вважає, що новий податок допоможе іспанському місту розібратися з туристичним хаосом. Гроші використають, щоб навести лад в історичному центрі міста. Також планують шукати рішення, як зменшити кількість сувенірних крамниць, які тут на кожному кроці.

Історичний центр Сантьяго-де-Компостела / Фото Unsplash

Влада Сантьяго-де-Компостела впевнена, що не буде жодних проблем із введенням туристичного податку. Адже, коли люди дізнаються, що треба платити невеликий збір, вони не відмовляються від подорожі. Поки що офіційного рішення про запровадження податку для туристів у Сантьяго-де-Компостела немає. Тому і сума збору залишається невідомою.

Туристичні податки в Іспанії

Деякі іспанські міста вже застосовують туристичні податки. З 2012 року Барселона вимагає від усіх мандрівників платити збір, коли вони бронюють житло. Розмір доплати залежить від апартаментів, які обирають туристи. В середньому це від 2 до 7 євро за ніч.

Також податок стягують на Балеарських островах. Плату ввели в 2016 році. Усі відвідувачі від 16 років мають сплачувати від 1 до 4 євро за ніч. Завдяки цьому податку влада Балеарських островів щороку залучає близько 12 мільйонів євро. Ці кошти витрачають на захист та збереження природних ресурсів.