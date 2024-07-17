"Сидітимуть за стіною": у Фінляндії схвалили закон, який наробив росіянам багато проблем

Олександр Стубб – президент Фінляндії – у липні 2024 року підписав закон, який блокує міграцію з Росії. У мережі вже жартують, що росіяни тепер "сидітимуть за залізною стіною". Якщо не хочуть нічого змінювати у себе, нехай залишаються на території країни-агресорки навічно.

Росіяни, які не хочуть нічого змінювати у себе вдома, намагаються втекти на територію цивілізованих країн. Тим часом світ намагається очиститися від громадян країни-агресорки.

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Фінляндія ухвалила доленосний закон

Фінляндія вирішила ухвалити доленосний закон у відповідь на побоювання власних громадян. Вони остерігалися збільшення російської міграції на східному кордоні. Однак після ухвалення закону, який блокує міграцію з Росії, фінські прикордонники отримали право відмовляти росіянам у наданні притулку. Тепер росіян чекає відома схема "валіза, вокзал, Бєлгород".

Я розумію всі правові та гуманітарні складнощі, пов'язані з цим законом. Обговорення засвідчило тверду прихильність фінів до питань національної безпеки та правової держави,

– наголосив президент Стубб.

Тепер росіян можуть:

не допустити на територію Фінляндії;

вислати їх з території країни.

На жаль, новий закон набуде чинності не відразу після ухвалення. Спершу фінський уряд і президент мають разом оцінити, коли буде досягнутий поріг для імплементації. Цікаво, що схвалив закон уряд минулого тижня. "За" проголосували 167 депутатів.