Дві тисячі років забуття: біля Ватикану знайшли унікальну історичну локацію

Історія приховуває від нас ще багато цікавинок. Чергові розкопки біля Ватикану завершилися сенсацією: знайшли сад римського імператора Калігули.

Розкопки в Італії тривають постійно. Археологи майже завжди знаходять щось цінне не лише для країни, але й загалом у контексті історії світу. Не встигли мандрівники натішитися унікальною чорною кімнатою, яку знайшли у Помпеях, як людство сколихнула новина про віднайденння саду Калігули.

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Що відомо про сад Калігули

Калігула – один з найвідоміших та найжорстокіших римських імператорів. Легенда каже, що одного разу він оголосив війну самому Посейдону й наказав атакувати протоку Ла-Манш.

Сад Калігули виявили під час будівництва нового шляхопроводу. Локація – площа Пьяцца Піа. Звичайно, до процесу залучили й археологів. Так вони відшукали древній сад. Його стіни виходять на берег римської річки Тибр. Археологи також виявили табличку з написом "C(ai) Cæsaris Aug(usti) Germanici". Вдалося встановити, що мовиться про Гая Цезаря Августа, який увійшов в історію як Калігула.



Сад Калігули виявили у Римі / Italian Ministry of Culture

Зауважують, що сад розташований неподалік від району, де мешкала мати Калігули. Дослідження лише тривають. Тому, вочевидь, у майбутньому ми дізнаємося більше цікавих деталей.