Дешевих квитків більше не буде: Ryanair підвищує вартість перельотів

Ірландський лоукостер Ryanair вважається лідером і законодавцем бюджетних авіаперельотів в Європі. Втім, зараз авіаперевізник заявив, що змінюватиме політику.

Ryanair відмовляється від політики дешевих квитків

Він буде підвищувати вартість перельотів поступово, і процес займе до п'яти років. Про це заявив глава Ryanair Майкл О'Лірі.

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Гендиректор лоукостера заявив, що ціна на квитки авіакомпанії невиправдано низька, і вартість перельотів будуть поетапно підіймати впродовж п'яти років.

Вважаю абсурдним, що кожен раз, коли я лечу в лондонський аеропорт Станстед, поїздка на поїзді в центральну частину Лондона дорожче, ніж квиток на літак,

– сказав О'лірі.

За його словами, ціни на квитки лоукостера будуть підняті з поточного середнього рівня 40 євро до 50 – 60 євро.

Він пояснює, що основною причиною зростання вартості квитків є поєднання "структурно вищих" цін на нафту та підвищення екологічних податків. Тож, у виданні відзначають, що така заява О'лірі говорить про різку зміну політики лоукостера.

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