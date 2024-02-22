Та сама стилістика та ім'я: в Румунії запускають авіакомпанію з українським корінням

22 лютого 2024, 12:42
Читать новость на русском

Джерело:

avianews.com

В Румунії запускається нова авіакомпанія Bees Airlines, яка, як очікується, розпочне свою діяльність вже навесні. Авіакомпанія візьме на озброєння брендинг та назву української авіакомпанії Bees Airline.

Буде єдина відмінність – додавання додаткової літери "s". Авіакомпанія планує виконувати чартерні рейси в Європі, в Азію та Африку.

Читайте також Ryanair відкриває нову базу й запускає ще 8 бюджетних маршрутів

В Румунії запускають свою Bees Airline

Румунська авіакомпанія оголосила, що наразі проходить сертифікацію, а її перший рейс заплановано на весну 2024 року з Бухареста.

Bees Airlines здійснюватиме міжнародні чартерні рейси до різних міст Європи, Азії та Африки на 180-місцевому літаку Airbus A320. Цей літак, ідентифікований як YR-BUZ, був вперше представлений у 2003 році й має попередній досвід експлуатації у Великій Британії та Австралії.

Що сталося з українським аналогом?

Відомо, що у лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, українська авіакомпанія Bees Airline залишилася без усього флоту літаків. Через військові ризики лізингодавець відкликав її чотири Boeing 737-800.

Порівнюємо ліврею румунської Bees Airlines та української Bees Airline / Фото avianews.com

Влітку 2022 року Державна авіаційна служба України підтвердила, що сертифікат експлуатанта авіакомпанії Bees Airline був анульований. Все через те, що флот авіакомпанії став меншим за необхідний мінімум у 2 літаки.

Тому українська Bees Airline не змогла продовжити роботу на міжнародних ринках, як це зробили інші українські авіакомпанії SkyUp, "Роза Вітрів" та Skyline Express (раніше Azur Air Ukraine), зазначає профільне видання.

Автор: Марта Касіянчук