Та сама стилістика та ім'я: в Румунії запускають авіакомпанію з українським корінням

В Румунії запускається нова авіакомпанія Bees Airlines, яка, як очікується, розпочне свою діяльність вже навесні. Авіакомпанія візьме на озброєння брендинг та назву української авіакомпанії Bees Airline.

Буде єдина відмінність – додавання додаткової літери "s". Авіакомпанія планує виконувати чартерні рейси в Європі, в Азію та Африку.

Читайте також Ryanair відкриває нову базу й запускає ще 8 бюджетних маршрутів

В Румунії запускають свою Bees Airline

Румунська авіакомпанія оголосила, що наразі проходить сертифікацію, а її перший рейс заплановано на весну 2024 року з Бухареста.

Bees Airlines здійснюватиме міжнародні чартерні рейси до різних міст Європи, Азії та Африки на 180-місцевому літаку Airbus A320. Цей літак, ідентифікований як YR-BUZ, був вперше представлений у 2003 році й має попередній досвід експлуатації у Великій Британії та Австралії.

Що сталося з українським аналогом?

Відомо, що у лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, українська авіакомпанія Bees Airline залишилася без усього флоту літаків. Через військові ризики лізингодавець відкликав її чотири Boeing 737-800.

Порівнюємо ліврею румунської Bees Airlines та української Bees Airline / Фото avianews.com

Влітку 2022 року Державна авіаційна служба України підтвердила, що сертифікат експлуатанта авіакомпанії Bees Airline був анульований. Все через те, що флот авіакомпанії став меншим за необхідний мінімум у 2 літаки.

Тому українська Bees Airline не змогла продовжити роботу на міжнародних ринках, як це зробили інші українські авіакомпанії SkyUp, "Роза Вітрів" та Skyline Express (раніше Azur Air Ukraine), зазначає профільне видання.