Зимова ситуація, яка знайома, мабуть, кожному водію: за ніч машину присипало снігом, а зранку немає вдосталь часу, аби відчистити все авто. Відтак, зачасту на дорогах можна зустріти багато засніжених автомобілів з обледенілими вікнами.

Читайте також Свято наближається: як відзначають головні зимові дати у Польщі

Тож поліція Польщі нагадала, що за "снігові шапки" на машині можна отримати чималий штраф. Крім цього, за неправильне прибирання снігу теж передбачене покарання.

Штраф за водіння засніженого авто

У старому тарифі штраф за недостатнє прибирання снігу з автомобіля становив не менше 20 злотих, а максимальний – 500 злотих. Але зараз сума до сплати за таке порушення різко зросла – аж до шести разів. Це означає, водій, який вранці лінується добряче відчистити машину від снігу, може стати біднішим аж на 3000 злотих.

Перед тим, як вирушити в дорогу, всю машину потрібно ретельно відчистити. Не тільки вікна та номерні знаки. Так само, коли машина не засніжена, але в ній від морозу заледеніли вікна,

– йдеться в заяві мазовецької поліції.

Більше "зимових" штрафів, на які можна нарватися у Польщі

За завчасний запуск двигуна стягується штраф у розмірі 50 злотих. Хто заведе двигун і почне розчищати сніг з машини, заплатить 300 злотих. Їзда зі снігом на фарах обійдеться у 500 злотих і цілих 8 штрафних балів. За засніжені номерні знаки можуть також оштрафувати на 500 злотих + 8 штрафних балів.