Жилье, медицина и социализация: экспаты составили рейтинг лучших и худших городов Европы
Источник:Euronews
Страны Европы предлагают множество возможностей для дистанционной работы, десятки государств ввели цифровые визы для кочевников. Но решить, куда переехать, может быть непросто. Для этого проводят опросы и составляют рейтинги стран.
InterNations – это глобальное сообщество людей, живущих и работающих за границей. Ежегодно они проводят опрос Expat Insider, чтобы помогать людям, желающим переехать в другую страну. На этот раз организация опросила более 12 тысяч экспатов о том, как жить, работать и проводить досуг в 49 городах мира.
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Лучшие и худшие города Европы для экспатов
В 2023 году лучшим европейским городом для иностранных работников была признана Малага. По словам участников опроса, именно этот город самый дружелюбный: почти 90% респондентов подтвердили, что местные очень приветливо относятся к иностранцам. Малага имеет приятный климат и погоду.
Здесь удается сохранять "баланс между работой и личной жизнью". Дистанционные и иностранные работники особенно довольны жильем в Малаге — оно доступно и его легко найти. Потому город подходит для работников с ограниченным бюджетом.
Испанский город Малага сочли самым дружелюбным / Фото Pexels
На 2-м и 3-м местах в мировом рейтинге оказались два других города Испании: Аликанте и Валенсия. Столица страны – Мадрид – на 6-м месте. Аликанте нравится иностранцам за досуг, а Валенсию ценят за доступность медицинских услуг.
ТОП-5 лучших городов для иностранцев:
- Малага;
- Аликанте;
- Валенсия;
- Рас-ель-Хайма;
- Абу-Даби.
Меньше всего цифровым кочевникам нравится Милан. Итальянский город критикуют за бюрократию, сложность открытия счета в местном банке и получение визы. Трое из пяти опрошенных признались, что в Милане трудно найти жилье. Также здесь непросто искать работу без знания итальянского языка.
Столица Италии – Рим – оказалась на предпоследнем месте. Здесь экспаты не чувствуют, что им достаточно платят за работу. Также не всех устраивает транспортная система города.
Иностранным работникам сложно устроиться в Милане / Фото Unsplash
Пятерка самых неудачных городов для экспатов:
- Милан;
- Рим;
- Ванкувер;
- Гамбург;
- Берлин.
Полный рейтинг лучших европейских городов для работающих за границей — найдете по этой ссылке.