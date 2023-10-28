Еще один популярный европейский город запретит автомобили в центре

Уровень загрязнения воздуха в Милане в 4 раза превышает норму. Чтобы улучшить ситуацию, планируется перекрыть центр города для автомобилей.

Милан является одним из самых загрязненных городов Европы. В воздухе здесь содержится много вредных частиц. По показателям это 19,7 микрограмма на кубический метр, тогда как ВОЗ считает безопасными 5 микрограмм. Новые правила могут начать действовать уже в 2024 году.

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Милан борется за чистый воздух

Мэр Милана Джузеппе Сала хочет улучшить экологическое состояние в городе, ведь здесь проживают 1,4 миллиона жителей. Также Милан является популярной локацией для туристов, которые едут сюда на прогулку или шоппинг. Потому в центре города планируют запретить частный транспорт.

Вдоль улицы Корсо Венеция установят камеры, следящие за тем, чтобы водители не нарушали новое правило. Исключения будут сделаны только для жителей с частными гаражами, такси и общественного транспорта. А водителей, которые будут проезжать без разрешения, будут штрафовать.

Также эта инициатива сможет сделать наиболее людные районы Милана более удобными для пешеходов. К примеру, район Quadrilatero della Moda, где сосредоточены десятки бутиков высокого класса.

Но такое решение мэра поддерживают немногие. Некоторые чиновники предостерегают, что такое ограничение может навредить жителям пригорода.

Запретить авто в центре хотят и в других городах

Похожие правила собираются ввести и в Стокгольме. Там планируют с 2024 года не пускать в центр города бензиновые и дизельные автомобили, чтобы сократить выбросы. Но электромобили и машины экстренных служб под запрет не подпадают. Новые правила должны заработать в конце декабря 2024 года.

Париж также намерен убрать частный транспорт из своего исторического центра. Это может произойти как раз перед началом Олимпиады-2024.

Но некоторые сверхпопулярные европейские города запрещают загрязнять воздух в центре не только автомобилям, но и круизным лайнерам. Да, теперь в Амстердаме им запрещено причаливать в центре города. Столица Нидерландов страдает от овертуризма и стремится к экологичности. А запрет круизных лайнеров в центре города может частично решить проблемы.

Такой же пример показывает и Барселона. Теперь круизным лайнерам нельзя швартоваться в центральном порту. Гигантские суда должны останавливаться в более отдаленном от исторического центра месте и туристам приходится еще 30 минут добираться на автобусе до главных достопримечательностей Барселоны.

В каких городах Европы воздух самый загрязненный – читайте в материале.