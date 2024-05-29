Жители популярного курорта отгородились от туристов цепями

Противостояние местных жителей и туристов на Менорке набирает обороты. От путешественников цепями отгородили целые улицы.

В Испании по состоянию на весну 2024 года продолжаются масштабные протесты против туристов. Началось все с Канарских островов. А потом эстафету протестов приняли Балеарские острова.

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Сотни жителей поселка Бинибек-Велл заявили, что не хотят, чтобы туристы гуляли возле их домов. В частности, говорится о временных ограничениях с 20:00 до 11:00. Чтобы путешественники уж точно не вошли на запретную территорию, от них решили огородиться цепями. Кроме того, на улицах появились антитуристические таблички и знаки.



Антитуристические таблички "украсили" улочки Бинибек-Велл / binibecavell

Местные жители заявляют, что не против адекватного туризма. В то же время путешественники переходят все грани. В поисках идеальных локаций для селфи, они вылезают на частные балконы, заходят в подъезды, поднимаются по лестнице, стучат в двери квартир.

Кроме того, в августе жители Бинибек-Велл вообще проведут голосование, стоит ли впускать туристов на территорию поселка. Уже сейчас некоторые тревел-эксперты предполагают, что решение будет "против". Тогда Менорка может потерять один из крупнейших туристических магнитов. Это может в целом изменить туризм на Балеарские острова.