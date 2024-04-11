Вынуждены жить в машинах и пещерах: жители известного курорта протестуют из-за наплыва людей

Жители Канарских островов готовятся протестовать из-за наплыва туристов. Отмечают, что популярная локация для отдыха разрушается как социально, так и экологически.

Канарские острова – настоящий магнит для туристов. Их стало так много, что инфраструктура просто не выдерживает. Цены на жилье выросли в разы. Однако его все равно не хватает. Люди уже ночуют в палатках, машинах и даже пещерах.

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Местные жители протестуют

Недавно местные экологи опубликовали отчет "Экологи в действии". Людей предупредили, что "неустойчивый туризм" разрушает жизнь Канарских островов. Ежегодно путешественники приносят в местный бюджет колоссальную прибыль. В то же время более 30% местного населения находится под угрозой бедности или даже социальной изоляции.

Люди анонсировали масштабные протесты. Первая акция запланирована на 20 апреля 2024 года.

Мы ничего не имеем против индивидуальных туристов, но индустрия растет и растет, потребляя так много ресурсов, что остров не может справиться с этим. Это кризис, нам нужно срочно что-то менять, люди живут в своих машинах и даже в пещерах, а местные жители не могут есть, пить и жить хорошо,

– заявил один из местных жителей.

Стоит заметить, что это – уже не впервые, когда местные жители популярных курортов протестуют против чрезмерного развития туристической сферы. Ранее войну путешественникам объявил город Малага в Испании.