Жители каких польских городов чувствуют себя самыми счастливыми: результаты опроса

Компании Otodom и ThinkCo выяснили, жители которых городов в Польше чувствуют себя самыми счастливыми. В опросе приняло участие более 35 000 поляков.

Социальный опрос продолжался с сентября 2021 года до февраля 2022 года, в рамках которого жители Польши спрашивали об их уровне удовлетворенности своими городами. Участники могли дать оценку по шкале от 1 (вполне несчастный) до 5 (максимально счастливый).

Это интересно Цели не дают опускать руки, – блогер и волонтер Сергей Пех о том, как устроил жизнь в Польше

Где жители в Польше самые счастливые, а где – нет

Так, по результатам опроса, самый высокий уровень счастья у жителей Гдыни, Гданьска и Зелена-Гуры. Внизу рейтинга, а соответственно самыми несчастливыми стали польские города Ченстохова, Калиш и Руда-Шленска.

Городские факторы, положительно влияющие на уровень счастья поляков

Магазины поблизости (29%);

Хорошие транспортные развязки (23,9%);

Местная природа (21,7 %);

Безопасность (21,7%);

Развлечения (21,1%).

Из-за чего жители Польши чувствуют себя несчастными

Высокие цены (36%);

Уровень шума и чистоты воздуха (23,9%);

Ограниченный доступ к системе здравоохранения (22,2%);

Трудности с публичным транспортом (22%).

Вам может быть интересно – Сколько процентов украинцев не планируют возвращаться из-за границы: смотрите видео

Варшава оказалась в середине рейтинга – ее жители огорчаются состоянием окружающей среды, отношениями с соседями и уровнем безопасности в городе.Большинство поляков (57%) удовлетворены жизнью в своих городах, а противоположного мнения придерживаются 20,9% жителей Польши.