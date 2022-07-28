Жители каких польских городов чувствуют себя самыми счастливыми: результаты опроса
28 июля 2022 , 12:08Читати новину українською
Источник:Otodom
Компании Otodom и ThinkCo выяснили, жители которых городов в Польше чувствуют себя самыми счастливыми. В опросе приняло участие более 35 000 поляков.
Социальный опрос продолжался с сентября 2021 года до февраля 2022 года, в рамках которого жители Польши спрашивали об их уровне удовлетворенности своими городами. Участники могли дать оценку по шкале от 1 (вполне несчастный) до 5 (максимально счастливый).
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Где жители в Польше самые счастливые, а где – нет
Так, по результатам опроса, самый высокий уровень счастья у жителей Гдыни, Гданьска и Зелена-Гуры. Внизу рейтинга, а соответственно самыми несчастливыми стали польские города Ченстохова, Калиш и Руда-Шленска.К слову! Варшава оказалась в середине рейтинга – ее жители огорчаются состоянием окружающей среды, отношениями с соседями и уровнем безопасности в городе.
Городские факторы, положительно влияющие на уровень счастья поляков
- Магазины поблизости (29%);
- Хорошие транспортные развязки (23,9%);
- Местная природа (21,7 %);
- Безопасность (21,7%);
- Развлечения (21,1%).
Из-за чего жители Польши чувствуют себя несчастными
- Высокие цены (36%);
- Уровень шума и чистоты воздуха (23,9%);
- Ограниченный доступ к системе здравоохранения (22,2%);
- Трудности с публичным транспортом (22%).
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