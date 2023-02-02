Праздник пампуха: когда в Польше будет Тлустый четверг в 2023 году

Ежегодно гурманы в Польше с нетерпением ждут Праздника пампуха, который чаще всего приходится на период с 29 января по 4 марта. В народе этот день известен как Тлустый четверг, в дословном переводе с польского – Жирный четверг.

В Польше празднование Тлустого четверга традиционно заканчивается поеданием большого количества пампухов. Рассказываем о происхождении праздника и когда именно приходится Праздник пампуха в 2023 году.

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Когда Тлустый четверг в Польше приходится в 2023 году

Праздник пампуха не имеет определенной даты, которая зависит от Пасхи. Чаще этот день приходится на период с 29 января по 4 марта. В 2023 году его будут отмечать 16 февраля.

Жирный четверг: происхождение праздника

Традиция поедания жирной пищи в последний день перед Великим постом была заимствована у язычников. В дохристианское время так прощались с зимой и готовились к приходу весны. На пышных пирах подавали жареное мясо, хлеб и вино. Тогда же стали готовить и первые пончики – разновидность сухого хлебного теста с начинкой из мяса, шкварок или свиного жира. В Польше же сухие пончики подавали как закуску к водке.

На Тлустый четверг готовят пампухи с разными начинками / Фото miastokobiet

Какой пончик считается идеальным, а какой – счастливым

Традиционные пончики нужно обжарить на сале, покрыть глазурью и залить розовым вареньем. Дрожжевой бисквит должен также иметь правильный вес – от 55 до 70 граммов.

Кроме этого, на Жирный четверг готовят пончики, в середину которых добавляют орех, что символизирует счастье и предвещает благополучие тому, кому попадется такой пончик.

В Тлустый четверг в кондитерских можно найти множество видов пончиков с разными начинками, глазурью и сахарной пудрой. Однако ничто не заменит домашнюю выпечку.

Тлустый четверг – это не только польская традиция. Во многих странах существуют разные вариации этого праздника.