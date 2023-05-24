Кризис в Германии: почему украинские беженцы могут оказаться без жилья

Спрос на жилье в немецких городах продолжает расти. Кризис в Германии в этом году приобрел такие масштабы, что старый аэропорт в Берлине вынуждены были превратить в контейнерный лагерь для беженцев.

Правительство Германии обещает дополнительно выделить 1 миллиард евро на помощь нуждающимся в жилье. Но этой суммы катастрофически мало. Как жилищный кризис в Германии задел украинских беженцев, и что будет с ними дальше – читайте в материале.

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Украинцы не могут найти постоянное жилье

Украинка Элеонора переехала в Германию в марте прошлого года. С того дня девушка сменила в Берлине пять квартир, а в одной из них зимой даже не было отопления. Элеоноре так и не удалось найти постоянное жилье, как и многим другим украинцам.

Мне было очень тяжело говорить, что я бездомная. Но потом я поняла, что в Берлине много людей, похожих на меня. Они с работой, со всеми возможностями, но просто не могут найти квартиры и фактически являются бездомными,

– рассказала девушка.

Элеонора так и не смогла найти постоянную квартиру в Берлине / Фото Euronews

Жизнь в контейнерах

Из-за колоссальной нехватки жилья старый аэропорт Темпельхоф был преобразован в центр приема беженцев с сотнями домов-контейнеров. Власти Берлина говорят, что не смогут обеспечить всех беженцев крышей над головой без дополнительной финансовой поддержки. Немецкое правительство пообещало еще 1 миллиард евро, но политики говорят, что этого мало.

В Бранденбурге планируется построить еще 3 000 контейнерных домов в этом году. Но есть препятствия: нехватка строительных материалов и политические протесты против приема беженцев в регионах.

Контейнеры в старом аэропорту Берлина / Фото The Times

Думают возвращаться в Украину

Последние несколько недель Элеонора жила у друзей. Но вскоре девушка должна покинуть эту квартиру. Украинка растеряна и не знает, что будет делать дальше. Рассматривает вариант вернуться в Украину, ведь найти жилье в Берлине – шансов немного.

Правительство Германии проведет еще одно совещание с местными органами власти, чтобы решить вопрос с расселением беженцев.