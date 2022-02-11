Жилье в Польше: за сколько продали самые дорогие дома в 2021 году

Несмотря на то, что цены на недвижимость в Польше немаленькие, желающих купить квартиру или дом много. Иногда стоимость приобретенной недвижимости достигает не одного миллиона злотых.

Так, самые дорогие апартаменты в Польше в 2021 году продали за более 5 миллионов злотых.

Важно Рождение и воспитание ребенка в Польше: украинка поделилась опытом и дала полезные советы

Они расположены в надморской части Гданьска – микрорайон Елитково. За апартаменты в 264 квадратных метра покупатель заплатил рекордные 5,3 миллиона злотых, то есть более 37 миллионов гривен.

Рейтинг дорогой недвижимости в Польше, приобретенной в 2021 году

В Варшаве зафиксировали рекордную операцию на сумму 4,9 миллиона злотых. За эти деньги покупатель приобрел просторную квартиру в центре столицы.

зафиксировали рекордную операцию на сумму 4,9 миллиона злотых. За эти деньги покупатель приобрел просторную квартиру в центре столицы. В небоскребе Sea Towers в Гдыне, подавляющее большинство жилых помещений, которые имеют не менее 90 квадратных метров, рекордная цена на апартаменты в прошлом году составила 3,7 миллиона злотых. Самая дешевая квартира там была продана менее чем за 2,7 миллиона злотых.

Рекорд 2021 мог побить покупатель, который, по информации СМИ, приобрел в Sea Towers в Гдыне апартаменты площадью 380 квадратных метров. По неофициальным данным, они стоят около 16 миллионов злотых. Однако в 2021 году сделка по покупке не была зафиксирована. Вероятно, транзакцию перенесли на 2022 год.

Интересно, что большинство рекордных сделок в 2021 году произошло на вторичном рынке. Какими были средние цены на жилье в разных городах Польши, можно прочесть по ссылке ниже.

Добавим, что самая дорогая квартира в Варшаве расположена на Мокотове недалеко от парка Sielecki. Именно это место называют центром богатой жизни, ведь недвижимость там имеет немало знаменитостей.