Женщину оштрафовали на 88 000 долларов из-за пляжных развлечений ее детей

Иногда на отдыхе что-то может пойти не так. Но победительницей по жизни стала мама Шарлотта Расс. Ее дети перепутали и собрали на пляже моллюски вместо ракушек.

Семья отдыхала в Писмо-Бич (США). Именно там расположена "мировая столица моллюсков". Сначала день был просто идеальным. А завершилось все гигантским штрафом.

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За что Расс выписали штраф

Расс гуляла по пляжу, когда к ней подошли представители Департамента рыбной ловли и дикой природы. Они заявили женщине, что ее дети собирают моллюски. Соответствующей лицензии они, конечно же, не имели. Пятеро детей Расс считали, что они просто собирают симпатичные ракушки, которые можно привезти в качестве сувениров. За 72 собранных моллюска выписали колоссальный штраф – 88 тысяч долларов.

Перед самым отъездом я открыла его и увидела сумму. Мне стало очень грустно и тоскливо, и это в какой-то мере испортило нашу поездку,

– призналась Расс.

К счастью, судья округа Сан-Луис-Обиспо пошел навстречу Расс и снизил штраф до 500 долларов. Женщина была просто счастлива. В память о ситуации она сделала тату моллюска.

На Сардинии штрафуют за песок

Чтобы избежать неловких ситуаций, туристам рекомендуют ознакомиться с правилами тех курортов, куда они отправляются в отпуск. В частности, в Италии на Сардинии можно получить штраф до 3 евро за сбор песка на пляже. Кроме того, в некоторых случаях человеку грозит даже заключение.