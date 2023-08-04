Просто хотела лететь с детьми: женщина тонко отомстила пассажирке за отказ поменяться местами

Во время одного из полетов Синди Арена с детьми 4 и 6 лет попросила пассажирку поменяться местами, чтобы быть рядом с малышами. Впрочем, она ей отказала.

Как женщина отомстила пассажирке, которая не хотела поменяться местами

Мать изящно отомстила пассажирке самолета. Впоследствии та самая гордая женщина очень пожалела, что не согласилась на это предложение.

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Женщина вспомнила, что на отказ женщины сказала: "Без проблем, я не собираюсь спорить". Синди пошла к задней части самолета и спокойно села на назначенное место.

Дети шести и четырех лет наделали шум на весь самолет, весело проводя время, ведь матери, которая могла бы угомонить их, рядом не было. Со временем их соседка пожалела, что отказалась поменяться местами и попыталась изменить ситуацию. Но их мама решила отомстить.

В результате стюардесса пришла ко мне. Я знала, что она придет, потому что эта с*чка сидит рядом с моими детьми, и это вообще невесело. Она сказала: "Дама, она хотела бы поменяться с вами местами". А я сказала: "О нет, нет, нам нужно остаться на местах, предназначенных именно для нас. Удачного полета!

– рассказала Арена.

Впрочем, комментаторы разделились во мнениях относительно этой мести. Одни похвалили эту идею, а другие наоборот – осудили:

"Нет, семьи должны планировать это заранее";

"Какие родители бронируют места не рядом с их детьми? Вот эти";

"Нет. Платите, чтобы выбрать свое место!".

Критики посоветовали женщине планировать полеты заранее, чтобы не было необходимости меняться местами.

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