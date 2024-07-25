Это лучший выбор: блогерша объездила 35 стран Европы и назвала 9 курортов без толпы туристов

Привлекательность Европы с ее разнообразными культурами, историческими памятниками и потрясающими пейзажами не вызывает сомнений. Такие города, как Париж, Рим и Барселона, часто попадают в список обязательных для посещения путешественниками. В то же время эти популярные места часто страдают от овертуризма.

Впрочем, все же есть направления, где впечатления не испортят толпы туристов. О 9 таких местах рассказала тревел-журналистка, автор Lonely Planet и ведущая подкаста Travel Goals Портия Джонс, которая объездила 35 стран Европы.

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9 лучших курортов без толпы туристов

Рост распространения социальных сетей и легкость международных путешествий усугубили ситуацию, что привело к огромному чрезмерному туризму. В последние годы ситуация стала особенно ужасной в таких популярных городах, как Венеция, Барселона и Амстердам, которые изо всех сил справляются со спросом посетителей.

Узким улочкам и историческим площадям, спроектированным много веков назад, трудно принять современную волну туристов. Венеция, например, ввела строгие меры для ограничения количества посетителей, включая плату за вход для туристов и ограничение доступа к популярным местам.



Венеция уже целенаправленно вставляют палки в колеса туристам / Фото Unsplash

Учитывая пренебрежение к туристам в более популярных направлениях, никогда не было лучшего времени для исследования менее известных мест, которые предлагают весь шарм, историю и красоту своих более известных аналогов.

Чем больше я путешествую по Европе, тем больше оцениваю чуть менее известные города, курортные городки и крошечные деревни, где можно спрятаться от толпы и высоких цен,

– говорит Портия Джонс.

Вот 9 "не переполненных" направлений, где стоит отдохнуть в Европе этим летом: