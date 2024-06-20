Слышала только жалобы: женщина отправила родителей в оплачиваемый отпуск на Гавайи, но и тем не угодила

Мать четверых детей рассказала о своем разочаровании родителями после того, как она заплатила за их поездку на Гавайи. Но на протяжении всего отдыха они только жаловались.

Женщина была раздражена жалобами родителей

В вирусном посте "Am I The A**hole", женщина объяснила, что отправила своих родителей в отпуск на Кауаи, чтобы поблагодарить их за заботу о ее детях – их у нее 4. Но некоторые расходы им пришлось оплатить самостоятельно, что их не очень удовлетворило.

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По словам женщина, их пятидневный отпуск на острове также состоялся во время их 36-й годовщины свадьбы, и в знак благодарности они с мужем оплатили "авиабилеты, отель и аренду автомобиля". Однако она утверждала, что слышала лишь жалобы от своих родителей на стоимость еды с тех пор, как они приземлились на Гавайях.

Все, что я почти слышала от них, это то, насколько дорогая их еда. Ни благодарности, ни даже смайла, ни положительных замечаний,

– написала она.

Рядом с публикацией она добавила скриншот своих сообщений с отцом. Во время обмена текстовыми сообщениями он прислал ей фотографию общей стоимости еды в ресторане, которая составила 104,31 доллара.

"Перестань жаловаться, что ты в раю на бесплатный отпуск", – ответила она на фото, на что ее папа написал в ответ: "Наша самая дешевая еда стоила 40 долларов. Почти 50 – 60 долларов везде".

Женщина дерзко ответила: "Хорошо, тогда заметила, что я отправлю вас в Арканзас для вашей следующей поездки". "Квартира здесь была бы разумнее, тогда можно было бы приготовить несколько блюд", – добавил ее отец.



Женщина делится разочарованием из-за жалоб родителей во время оплачиваемого отпуска на Гавайях / Скриншот из фейсбука женщины

В заметке она спросила у своих читателей, была ли не права, когда ее "так разозлили" сообщения от родителей, которые "жаловались на стоимость еды". Вот, что написали другие пользователи:

"Я бы чувствовал себя точно так же. Это самая правомерная, эгоистичная вещь, которую я видел за последнее время. Я бы без остановки писал, как я благодарен за ту поездку".

"Я бы не делал этого снова, если бы они собирались только жаловаться".

"Я буквально не могу представить себе получить такой хороший подарок и ничего не делать, кроме как жаловаться на него... Смешно".

"Да, это чрезвычайно щедро, но если они не могут позволить себе есть, находясь там, это будет очень плохо".

"Если они могут себе это позволить, им нужно просто наслаждаться и быть благодарными. Если это для них действительно финансовая борьба, то надо было подумать об этом".

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