Прожила бесплатно 500 дней, а теперь хочет 100 000 долларов за выселение: женщина обхитрила Airbnb

Читайте также Паста за 500 евро: туристки во Франции не ожидали такого счета за обед

Однако это решение в конечном итоге обернулось против него самого, поскольку популярная платформа размещения Airbnb не смогла вмешаться или стать посредником в этом конфликте.

По словам владельца дома, женщина поселилась в помещении в сентябре 2021 года. Дом был арендован на шесть месяцев по цене 105 долларов за ночь, что вместе с комиссиями составило 20 793 долларов за 187 ночей. Пребывание женщины в Airbnb истекало 19 марта.

Женщина решила проигнорировать последний срок выселения, решив остаться в доме, несмотря на окончание указанной даты. В письме по электронной почте она объяснила свое решение, ссылаясь на отсутствие у нее плана переезда и финансовых ресурсов как на основные причины ее невозможности освободить помещение до 12 апреля.

Я не могу уехать 12 апреля, поскольку у меня нет плана переезда и финансирования,

– написала она.

С тех пор она ни разу не оплачивала арендную плату и проживает в квартире уже более 540 дней.

Владелец сначала собирался отправить несколько сообщений о выселении. Однако впоследствии они были отозваны из-за несоответствия квартиры городским нормам безопасности строительства.

Следует отметить, что в течение этого периода жительница категорически отказывалась впустить хозяина внутрь дома, чтобы его можно было обновить в соответствии со строительными нормами города.