Дважды заходил на посадку: из-за землетрясения на Родосе самолет пережил черный день

Греческий остров Родос в среду, 12 июня, всколыхнуло землетрясение. К счастью, существенных разрушений оно не нанесло. В то же время очень навредило рейсу из Лондона на греческий Родос. Самолет дважды заходил на посадку.

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали вечером 12 июня. Местные жители почувствовали существенные толчки. Кроме того, их зафиксировали также на территории Турции. Морем территорию страны разделяет лишь примерно 30 километров.

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Из-за землетрясения пассажиры имели крайне тревожный рейс

К счастью, информации о пострадавших в результате землетрясения пока нет. Однако известно, что из-за толчков пассажиры рейса LS1449 из Лондона на Родос пережили очень тревожные мгновения. Самолет как раз заходил на посадку, когда началось землетрясение. С первой попытки приземлиться не удалось.

Когда поступили извещения о толчках, самолет был вынужден еще раз набрать высоту. В конце концов, зайти на посадку удалось лишь со второй попытки. На этот раз все прошло успешно.

В этом месяце в Греции уже происходило землетрясение

Стоит заметить, что землетрясение на острове Родос – уже второе в течение июня на территории страны. СМИ сообщали: первое случилось в полдень 3 июня. Тогда толчки почувствовали в Афинах. Между тем эпицентр землетрясения зафиксировали в 17 километрах к северо-востоку от острова Китнос.

К сожалению, землетрясения для Греции – фактически обычное дело. Страна расположена в одном из самых сейсмически активных регионов мира.