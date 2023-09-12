Землетрясение в Марокко: безопасно ли сейчас путешествовать в страну и какая ситуация с рейсами

В пятницу в Марокко произошло мощное землетрясение. Оно унесло жизни более 2 600 человек, еще тысячи получили ранения. Часть страны до сих пор приходит в себя после катастрофы.

Спасательные работы после землетрясения в Марокко еще продолжаются. Его эпицентр находился примерно в 70 километрах от Марракеша – самого популярного туристического города. Безопасно ли сейчас ехать в Марокко и каких регионов лучше избегать – дальше в материале.

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Последствия землетрясения

Больше всего от землетрясения пострадала центральная часть Марокко. Большинство жертв были в отдаленных горных деревнях. Но это не так далеко от Марракеша. Эксперты-сейсмологи говорят, что подземные толчки до сих пор остаются вероятными.

Наибольшее повреждение среди туристических районов получил город Марракеш. Многие здания здесь были разрушены. Очень сильно пострадала Медина – исторический центр и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Хотя подземные толчки ощущались даже в Испании и Португалии, большая часть Марокко осталась невредимой. На популярных курортах Агадир и Эс-Сувейра здания получили незначительные повреждения. Касабланка, Танжер и столица страны Рабат от землетрясения не пострадали. Эти регионы остаются полностью безопасными.

Мужчина возле разрушенной гостиницы / Фото Mosa'ab Elshamy (AP Photo)

Безопасно ли сейчас ехать в Марокко?

Министерство иностранных дел Украины выясняет есть ли украинцы среди пострадавших от землетрясения в Марокко. Пока такой информации не поступало. Никаких рекомендаций по безопасности путешествий в страну в украинском ведомстве не предоставляли.

Министерство иностранных дел Великобритании дало несколько советов путешественникам, планирующим посетить Марокко. Они предупредили о возможных повторных толчках и призывали следовать советам местных властей и следить за СМИ.

Геологическая служба США заявила, что "меньшие афтершоки", вероятно, будут в течение следующих недель, но главная угроза уже миновала.

Какая ситуация с авиарейсами

В настоящее время рейсы в аэропорт Марракеша продолжают выполняться, авиакомпании внимательно следят за ситуацией. Некоторые из них предлагают туристам перенести поездку на другие даты.

EasyJet и British Airways увеличили количество самолетов на рейсах из Марокко в Лондон, чтобы забрать тех пассажиров, которые хотели вернуться в Британию раньше. Аэропорты Касабланки и Рабата работают в обычном режиме.