Зеленский пообщался с украинской диаспорой: обсудили важные вопросы

Владимир Зеленский пообщался с членами ведущих организаций зарубежных украинцев. Встреча с главой государства проходила в онлайн-режиме.

Президент проинформировал диаспорян об актуальной ситуации безопасности на Донбассе и у границ. Политик отметил, что поддержка территориальной целостности Украины со стороны международного сообщества крайне важна.

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Зеленский о важной роли украинской диаспоры

Зеленский поблагодарил зарубежных украинцев. Ведь они играют важную роль в формировании широкой международной поддержки Украины, в частности – в вопросах противодействия агрессии Кремля. Кроме этого, политик обратил внимание на то, что диаспора поддерживает реализацию стратегического курса Украины относительно членства в Евросоюзе. Он призвал и дальше активно приобщаться к поддержке процесса признания европейской перспективы Украины.

К разговору присоединились представители украинских организаций в:

Австралии;

Аргентине;

Бразилии;

Великобритании;

Эстонии;

Італии;

Іспании;

Канаде;

Германии;

Литве;

ЮАР;

Польше;

Португалии;

Румынии;

США;

Турции;

Чехии.

Глава государства упомянул о саммите НАТО, который состоится в 2022 году в испанском Мадриде. Учитывая это, политик выделил несколько важных направлений работы. Первый касается обеспечения приглашения для Украины. Второй – принятие Альянсом решений о дальнейшем углублении отношений с нашим государством.



Зарубежные украинцы общались с президентом Зеленским / Фото ОП

Также говорилось и о "Крымской платформе". Зеленский объяснил, что важно, чтобы к инициативе было приковано максимальное внимание. Политик попросил зарубежных украинцев еще более активно приобщаться к ее деятельности. Ведь это, в частности, позволит расширять круг ее стран-участниц.

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