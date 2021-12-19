Зеленский пообщался с украинской диаспорой: обсудили важные вопросы

19 декабря 2021 , 17:56
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Источник:

ОП

Владимир Зеленский пообщался с членами ведущих организаций зарубежных украинцев. Встреча с главой государства проходила в онлайн-режиме.

Президент проинформировал диаспорян об актуальной ситуации безопасности на Донбассе и у границ. Политик отметил, что поддержка территориальной целостности Украины со стороны международного сообщества крайне важна.

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Зеленский о важной роли украинской диаспоры

Зеленский поблагодарил зарубежных украинцев. Ведь они играют важную роль в формировании широкой международной поддержки Украины, в частности –  в вопросах противодействия агрессии Кремля. Кроме этого, политик обратил внимание на то, что диаспора поддерживает реализацию стратегического курса Украины относительно членства в Евросоюзе. Он призвал и дальше активно приобщаться к поддержке процесса признания европейской перспективы Украины.

К разговору присоединились представители украинских организаций в:

  • Австралии;
  • Аргентине;
  • Бразилии;
  • Великобритании;
  • Эстонии;
  • Італии;
  • Іспании;
  • Канаде;
  • Германии;
  • Литве;
  • ЮАР;
  • Польше;
  • Португалии;
  • Румынии;
  • США;
  • Турции;
  • Чехии. 

Глава государства упомянул о саммите НАТО, который состоится в 2022 году в испанском Мадриде. Учитывая это, политик выделил несколько важных направлений работы. Первый касается обеспечения приглашения для Украины. Второй – принятие Альянсом решений о дальнейшем углублении отношений с нашим государством.


Зарубежные украинцы общались с президентом Зеленским / Фото ОП

Также говорилось и о "Крымской платформе". Зеленский объяснил, что важно, чтобы к инициативе было приковано максимальное внимание. Политик попросил зарубежных украинцев еще более активно приобщаться к ее деятельности. Ведь это, в частности, позволит расширять круг ее стран-участниц.

О чем еще общались Зеленский и диаспора

  • О признании миром Голодомора геноцидом украинского народа. Именно на это в течение длительного времени были направлены значительные усилия зарубежных украинцев.
  • О реформах в Украине. Представители диаспоры высказались о законопроекте о множественном гражданстве в Украине, который накануне внес в Раду президент.
Автор: Ірина Буртик