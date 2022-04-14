До российского вторжения Ира развивалась в сфере маркетинга – занималась соцсетями. Сначала девушка планировала и дальше работать в дистанционном режиме. Однако, неожиданно для себя самой трудоустроилась на чешском заводе. Физическая работа стала испытанием и совершенно новым опытом.

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О переезде в Чехию

Находиться долго в Житомирской области, рассказывает Ира, она не хотела. Ее угнетала окружающая атмосфера, отсутствие работы. Родители девушки настаивали, чтобы она взяла младшего брата и уехала с ним за границу. Ира так и поступила.

Мой старший брат живет и работает в Чехии. Я знала, что мы можем ехать туда, потому что его работодатель принимал эвакуированных украинцев, давал им жилье и работу. Но меня очень сильно пугала работа там. Это работа на заводе вообще не моя сфера, ведь я работаю в маркетинге,

– рассказывает Ирина.

Сначала девушка и ее 11-летний брат отправились в Варшаву. Ира рассматривала вариант остановки в этом городе. Думала, сможет найти отдаленную работу и пожить в Польше какое-то время. Но все жилье, которое предоставляли бесплатно, уже было занято беженцами. Поэтому девушка пришла к выводу, что нужно двигаться дальше.

Так Ира с братом окончательно остановилась в Чехии. После приезда в страну им сказали, что жильем обеспечат только работающих на заводе.

"У меня, конечно, был выбор: оставить брата и уехать, куда глаза смотрят, искать себе бесплатное жилье. Но это сейчас довольно опасно. Я была бы одна, поэтому осталась здесь и согласилась работать на заводе... Я вообще никогда не работала физически. Я стою у такой дорожки, на которую надо выкладывать материал, потом его забирать, фасовать и складывать в ящики. Очень однообразная работа, и ее нужно делать 12 часов стоя. У меня две дневные смены, две ночных, затем четыре дня выходных. Когда дневные смены, просыпаюсь в 4:30 утра, в 6:00 утра начинаю работу, работаю до 18:00. Первый день я себя морально настроила на однообразную работу и в принципе не падала духом", – делится украинка.

Ира говорит, что после первого дня не чувствовала своих ног. Второй был еще труднее. На смене хотелось плакать. После работы даже были мысли собрать вещи и поехать как можно дальше.

"Я была так расстроена, что я с образованием в Шевченко и Могилянке должна работать здесь, к чему я шла, зачем эти все дипломы? Потом были две ночные смены, ночью там можно работать в наушниках, я слушала музыку, аудиокнигу – и мне стало легче. Уже на четвертый день шла на эту смену нормально, думала: сейчас отработаю и буду иметь четыре дня выходных. Поеду в Прагу, жизнь продолжается... На последней смене познакомилась с девушкой, приехавшей из Одессы. Это первый человек, который мне сказал, что ей тоже не нравится здесь работать. Когда я ко всем подходила и говорила, что не понимаю, как вы здесь работаете, мне просто говорили: привыкай. Это было самое трудное, когда я обращаюсь к человеку в таких же условиях, как я, но наше мировоззрение не сходится. Для него это нормально, а для меня – вообще не окей. Но эти люди понимают, что они здесь делают. Они приехали, чтобы заработать деньги, купить себе машину. Я же хожу на завод, чтобы просто иметь где жить, есть, спать, мыться. Завтра я снова иду на завод, настроение у меня боевое: проработаю эти четыре дня и потом снова буду жить", – продолжает рассказ Ирина.

Ира Полищук / Фото из инстаграма Ира Полищук

Зарплату украинке в Чехии выплачивают раз в месяц. Ставка – 18 500 крон (около 24 500 гривен), но после вычета налогов сумма уменьшится. Кто принимает дополнительные изменения, может зарабатывать больше.

Здесь много украинцев, приехавших из-за войны. Им дали жилье и работу, помогли сделать визу, получить денежную помощь от правительства. Здесь очень хорошее отношение. Нам с братом дали помощь: первая была по 2 500 крон, потом оформили следующие – это по 5 000 на человека,

– отмечает украинка.

Ира планирует работать до лета. Говорит, во время эвакуации из Киевской области оккупанты на блокпосте забрали ее телефон. Так что она хочет заработать на новый. Позже она надеется найти дистанционную работу в той сфере, в которой она работала до войны.