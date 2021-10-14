На защите грызунов: в Чехии делают проверки гибели сусликов

К правоохранительным органам обратилась Чешская инспекция окружающей среды (ČIŽP). Работники инспекции попросили обратить внимание на застройщика, который реализует новый проект в окрестностях города Млада-Болеслав.

Строительство малоэтажных жилых домов осуществляется в районе Sahara. Это недалеко от спортивного аэродрома и места проживания большой колонии сусликов.

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Почему в Чехии начали проверки гибели сусликов

Чешская инспекция окружающей среды (ČIŽP) обвинила компанию-застройщика в проведении работ с нарушением регламента. По мнению инспекторов, на месте строительного проекту происходит сброс грунта в неположенном месте. Из-за этого происходит засыпка нор грызунов. Многие животные уже погибли в результате такого небрежной поведения застройщика.

Заявление, поданное ČIŽP, чешская полиция приняла. Правоохранители провели предварительную проверку, а затем открыли уголовное дело по статье "Незаконное обращение с дикими животными, которые находятся под охраной, и дикорастущими культурами".

Сейчас в этом деле активно ведется следствие. Если факт преступления докажут, то виновным грозит до 3 лет лишения свободы.

В Чехии полиция расследует гибель сусликов из-за действий застройщика / Фото Uagolos.com

Интересно, что ранее сусликов в Чехии считали вредителями. Но позже из-за сельскохозяйственных работ популяция этих грызунов начала резко уменьшаться. Сейчас суслики в Чехии защищаются государством, потому что относятся к вымирающему виду животных. На сегодня в Чехии живут всего около 5 тысяч особей сусликов.

В Чехии пытаются защитить сусликов от вымирания / Фото Unsplash