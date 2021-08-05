Нарушал тишину и защищался "копьем": приключения украинца в Польше

В Польше мужчина посреди ночи очень громко слушал музыку в многоквартирном доме. Когда соседи пришли с просьбой уменьшить звук, виновник нарушения покоя начал вести себя неадекватно.

Мужчина угрожал соседям, что убьет их с помощью самодельного оружия. При этом он был нетрезв.

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Ситуация случилась в польском городе Гура-Кальвария. Конфликт начал 36-летний гражданин Украины.

Он смастерил из металлической трубки и двух ножей нечто похожее на копье. Этим опасным хендмейдом украинец угрожал соседу, который пришел просить о тишине.

Жителям дома пришлось вызвать полицию. Правозащитники задержали украинца и поместили под стражу. Ему предъявлены обвинения в совершении угроз.

В ходе проверки было установлено, что в организме задержанного почти 2 промилле алкоголя.