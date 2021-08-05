Нарушал тишину и защищался "копьем": приключения украинца в Польше
Источник:inPoland
В Польше мужчина посреди ночи очень громко слушал музыку в многоквартирном доме. Когда соседи пришли с просьбой уменьшить звук, виновник нарушения покоя начал вести себя неадекватно.
Мужчина угрожал соседям, что убьет их с помощью самодельного оружия. При этом он был нетрезв.
Интересно Онлайн-переводы и безопасность: как оценить риски осуществления транзакций и предотвратить их
Подробнее о конфликте
Ситуация случилась в польском городе Гура-Кальвария. Конфликт начал 36-летний гражданин Украины.
Он смастерил из металлической трубки и двух ножей нечто похожее на копье. Этим опасным хендмейдом украинец угрожал соседу, который пришел просить о тишине.
Жителям дома пришлось вызвать полицию. Правозащитники задержали украинца и поместили под стражу. Ему предъявлены обвинения в совершении угроз.
В ходе проверки было установлено, что в организме задержанного почти 2 промилле алкоголя.Также напоминаем, что вчера пьяный водитель из Украины въехал в жилой дом в Польше. Есть видео , как этом произошло.