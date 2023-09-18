В Польше в следующем году вырастет минималка: правительство утвердило новые суммы

Польша увеличит размер минимальной зарплаты в следующем году. Правительство страны утвердило новые ставки на последнем заседании.

Минималка в Польше растет систематически, поэтому очередное повышение было ожидаемым. Какие самые маленькие оклады будут возможны для украинцев в 2024 году – далее в материале.

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Рост минималки

80% украинцев, которых приютили в Польше, нашли работу в соседнем государстве. Многие выполняют работу, которая намного ниже их квалификации, поэтому часто зарабатывают немного. Но и зарабатывающие минимальную зарплату будут иметь больший доход в 2024 году. Ведь это повышение касается и украинцев, и поляков.

Размер минимальной зарплаты в Польше растет уже семь лет. Увеличивают минимальный оклад дважды в год – 1 января и 1 июля.

В следующем году минимальная зарплата в Польше для работающих по трудовому договору составит:

С 1 января 2024 года – 4 242 злотых брутто (36 350 гривен);

(36 350 гривен); С 1 июля 2024 года – 4 300 злотых брутто (36 850 гривен).

Для тех, кто работает почасово, минимальная ставка в час с начала следующего года будет составлять:

С 1 января 2024 года – 27,7 злотых брутто в час (237 гривен);

(237 гривен); С 1 июля 2024 года – 28,1 злотых брутто в час (240 гривен).

Но "на руки" работники будут получать меньшие суммы после всех отчислений. Повышение минимальной зарплаты в Польше коснется 3,6 миллиона работников.

Почему украинцы едут из Польши в Германию

Польша начала терять украинских беженцев. Они все чаще едут в Германию. С августа прошлого года количество украинских беженцев, получивших временную защиту в Польше, уменьшилось более чем на 350 тысяч человек. При этом в Германии украинцев наоборот стало больше на 410 тысяч.

Наличие родственников или друзей в Германии, более высокие зарплаты и соцвыплаты – вот главные причины, почему украинцы покидают Польшу и едут в ФРГ. Именно такие результаты показало исследование "Новые тенденции миграции украинских беженцев". Его провела миграционная платформа EWL.