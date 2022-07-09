Уход за собаками и поклейка плакатов: сколько в Чехии платят за почасовую подработку

Летом в Чехии достаточно вакансии для сезонной подработки. Рассказываем подробнее, какая именно работа среди предложения и как она оплачивается.

По данным опроса агентства Ipsos, в этом году на работу уйдет половина молодых людей от 15 до 27 лет. Если некоторых интересуют вакансии с полным рабочим днем, другие обращают внимание на частичную занятость.

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Какую работу предлагают для подработки в Чехии

Компания Datart в Либерке берет на работу на неполный рабочий день совершеннолетних работников и платит 120 крон в час.

в Либерке берет на работу на неполный рабочий день совершеннолетних работников и платит Компания Rengl платит 170 крон в час за поклейку плакатов в выходные дни в Чешской-Будеевице и даже 180 крон в час – в городе Фридек-Мистек.

в выходные дни в Чешской-Будеевице и даже – в городе Фридек-Мистек. SC&C ищет людей для проведения социального опроса в Усти-над-Лабеме и Ческе-Будейовицах. Рабочий инструмент – телефон или планшет, где анкета заполняется респондентами. Компания платит 150 крон за одну заполненную анкету.

в Усти-над-Лабеме и Ческе-Будейовицах. Рабочий инструмент – телефон или планшет, где анкета заполняется респондентами. Компания платит Смотрителям за домашними собаками или кошками Либерцы за неполный рабочий день предлагают от 100 до 300 крон в час.

Кроме этого, аптеки, McDonald's, Česká pošta, Tesco, Albert, Penny Market, Billa и Teta постоянно нуждаются в работниках на неполный рабочий день. Однако размер зарплаты они не разглашают.

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