Вероятно, что некоторые локальные диалектные слова стали восприниматься как унифицированная литературная норма. И пока исследователи высказывают противоречивые гипотезы по этому поводу, рассмотрим интересные примеры итальянских выражений, перевод которых сложно угадать иностранцам.

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Итальянские высказывания с непредсказуемым переводом

Казалось бы, баскетбол так и будет звучать на всех языках мира. Но итальянцы удивят туристов и эмигрантов, назвав этот вид спорта pallacanestro . Palla – это мяч, а canestro – корзина. С одной стороны, такой перевод можно назвать логичным. Но в большинстве языков этот прием не применяют (например, французы говорят basketball, а не ballepanier ), что и вызывает такое удивление у всех, кто слышит слово pallacanestro впервые.

Pallacanestro в итальянском языке означает баскетбол / Фото Unsplash

Не только спортивные термины в итальянском языке могут показаться странными. Когнитивный диссонанс вполне способны вызвать и слова, касающиеся музыкальной тематики. Так, музыкальный инструмент фортепиано итальянцы называют рianoforte. Математики здесь могли бы пошутить, что от перестановки слагаемых сумма не меняется: forte – это громко (сильно), а рiano – медленно. Но сила привычки заставляет украинцев удивлять такой смене частей хорошо известного слова.

Рianoforte в итальянском языке означает фортепиано / Фото Unsplash

Pullman – это вовсе не название местного итальянского супергероя. И вообще, не определение человека, несмотря на долю man. В Италии pullman – это автобус. Хотя, следует отметить, что более понятное слово l'autobus тоже иногда используют.

Pullman в итальянском языке означает автобус / Фото Unsplash

Не спешите кричать bravo итальянским дамам. Ведь так принято обращаться только к мужчинам. Демонстрировать свою приверженность к лицу женского пола в Италии следует со словом brava, которое принадлежит к женскому роду.

Bravo – это слово мужского рода в итальянском языке / Фото Unsplash

Buon compleanno – означает хорошего завершения года. Все бы ничего, если бы этой фразой, скажем, итальянцы приветствовали друг друга накануне Нового года. Но дело в том, что хорошего завершенного года желают именинникам. То есть, это традиционное поздравление с Днем рождения, вроде английского Happy Birthday.

Buon compleanno в итальянском языке означает хорошего завершения года и является стандартным приветствием с Днем рождения / Фото Unsplash