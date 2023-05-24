Украинские дети могут попасть в летний лагерь в Варшаве: как записаться

В Варшаве продолжается запись детей в летний лагерь в рамках акции "Лето в городе". Он продлится с 26 июня по 31 августа 2023 года.

Запись ребенка в летний лагерь в Варшаве

Запись детей продлится до 28 мая включительно. Попасть в лагерь смогут учащиеся/ученицы, проживающие в столице и посещающие там начальные и средние школы. Дети из Украины приглашаются к участию на тех же условиях, что и местные.

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Город в этом году не повысил ежедневную плату за пребывание детей в летнем лагере. Она и дальше будет составлять для всех 50 злотых в день: 20 злотых за питание;

30 злотых за опеку.

Дети, которые в течение учебного года получают бесплатное или за полцены питания, освобождаются от оплаты за уход и питание при участии в Акции на основании решения директора школы или Центра социальной защиты населения. Для того чтобы освободиться от оплаты, родители должны подать в учебное заведение, где будет проходить акция "Лето в городе 2023", справку из родной школы или Центра социальной помощи о том, что они получали бесплатное или частично оплачиваемое питание в течение учебного года.

Как зарегистрироваться? Набор на программу "Лето в городе 2023" осуществляется посредством электронной системы подачи заявок на сайте: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl. Родители ребенка при регистрации должны: вписать номер PESEL ребенка,

фамилия и имя,

создать логин и пароль. После этого необходимо выбрать период участия ребенка в летнем лагере и указать желаемые локации (школы). Летние лагеря при школах будут работать с понедельника по пятницу с 7:00 – 8:00 до 16:00 – 17:00.

Списки детей, которые пройдут отбор, будут опубликованы 30 мая 2023 в 16:00 в системе заявок на сайте акции.