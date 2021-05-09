Главный вывод исследования Музыкального информационного центра таков: без занятий музыкой трудно себе представить досуг немцев. Каждый второй ребенок играет на музыкальном инструменте или поет. Однако, чем старше являются жители Германии, тем реже в их домах звучит музыка. В общем это хобби разделяют 14,3 миллиона жителей страны.
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Как на увлечение музыкой повлиял карантин
Благодаря проведенному исследованию удалось выяснить, что за время пандемии жители Германии стали петь вдвое реже. Зато чаще учились играть на музыкальных инструментах. Это итог первого репрезентативного опроса о том, какую роль играют занятия музыкой в жизни населения.
Главный голос
Один из интересных выводов исследования: пение является приоритетом в музыке для женщин. Каждая вторая респондентка ответила, что отдает предпочтения именно пению, а не игре на музыкальном инструменте. Поют женщины в церковных хорах, объединениях, дома и на встречах с друзьями.
В Германии в основном поют женщины / Фото Unsplash
Связь с детством
Первое знакомство с музыкой происходит обычно в музыкальных школах или через частные уроки. У детей до 16 лет наибольшей популярностью пользуется пианино. На втором месте среди инструментов находиться флейта. На третьем – гитара.
В Германии наиболее популярными являются клавишные музыкальные инструменты / Фото Unsplash