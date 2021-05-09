Главный вывод исследования Музыкального информационного центра таков: без занятий музыкой трудно себе представить досуг немцев. Каждый второй ребенок играет на музыкальном инструменте или поет . Однако, чем старше являются жители Германии, тем реже в их домах звучит музыка. В общем это хобби разделяют 14,3 миллиона жителей страны .

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Как на увлечение музыкой повлиял карантин

Благодаря проведенному исследованию удалось выяснить, что за время пандемии жители Германии стали петь вдвое реже . Зато чаще учились играть на музыкальных инструментах . Это итог первого репрезентативного опроса о том, какую роль играют занятия музыкой в жизни населения.

Главный голос

Один из интересных выводов исследования: пение является приоритетом в музыке для женщин . Каждая вторая респондентка ответила, что отдает предпочтения именно пению, а не игре на музыкальном инструменте. Поют женщины в церковных хорах, объединениях, дома и на встречах с друзьями.

Певчих мужчин в Германии значительно меньше: примерно четверть от общего числа любителей музыки.

В Германии в основном поют женщины / Фото Unsplash

Связь с детством

Организаторы исследования выяснили, что в обеспеченных семьях музыке придают большее значение. Чем ниже благосостояние семьи, тем реже дети прибегают к занятиям музыкой .

Первое знакомство с музыкой происходит обычно в музыкальных школах или через частные уроки. У детей до 16 лет наибольшей популярностью пользуется пианино . На втором месте среди инструментов находиться флейта . На третьем – гитара.