Туристы массово бросились в замок, где снимали сериал "Венздей": чем особенный "Невермор"
Источник:Daily Mail
Сериал "Венздей" лидировал на Netflix почти четыре недели подряд. Он коснулся каждого и получил немало одобрительных отзывов, так что неудивительно, что локации съемок стали must visit.
Туристы массово бросились к замку Кантакузино
Так, замок Кантакузино в Румынии резко стал пользоваться популярностью после выхода сериала. Именно на территории этого замка снимали сцены, происходящие с Венздей Адамс в академии Невермор.
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Однако оригинальный замок Кантакузино был взят за основу и позже "доработан" с помощью компьютерной графики.
При этом основные съемки сериала происходили в румынской столице Бухаресте.
Добраться до замка Кантакузино в румынских Карпатах достаточно просто, посетить его может каждый всего за 280 гривен.
О замке Кантакузино в Румынии
Замок Кантакузино был построен в 1911 году по просьбе князя Георге Григоре Кантакузино по прозвищу "Набабу". Он служил летней резиденцией для знатной семьи и был на момент открытия одним из самых современных построек в Европе. Замок в неороманском стиле расположен в небольшом городке Буштень в живописных румынских Карпатах.
В 2010 году исторический памятник, находившийся в частной собственности, был впервые открыт для посетителей, чтобы дать каждому возможность полюбоваться частью наследия Набаба. С этого времени он стал одним из важнейших культурных и туристических достопримечательностей долины Прахова.
Территория замка Кантакузино / Фото romaniajournal.ro
Общая площадь комплекса Кантакузино составляет более трех тысяч квадратных метров. Здание замка оцеплено парком, на территории которого находятся водопад с гротом и фонтаны.
В центральном павильоне представлена коллекция уникальной румынской геральдики, представляющей семьи, связанные с домом Кантакузино, а также портреты членов этого рода. Также там устраиваются разные временные выставки.
Как добраться и сколько это стоит
Посетить замок Кантакузино сейчас могут все желающие. Расстояние от Бухареста до города составляет около 130 километров, которые можно легко проехать на прямом поезде менее чем за 2 часа. От железнодорожного вокзала Буштене до замка Кантакузино идти всего 1,5 километра.
Цены:
- билет, позволяющий посетить замок, художественную галерею и парк скульптур – 55 румынских лей (около 440 гривен)
- посещение только замка и парка – 35 лей (около 280 гривен).
Кроме того, на территории замка есть ресторан и парк развлечений. Подробную информацию можно узнать на сайте замка. Если хотите побывать на тех же локациях, где и сама Венздей, не медлите и планируйте поездку.