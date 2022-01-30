Оставили оторванный лист: из ботанического сада в Варшаве похитили уникальное растение
Из ботанического сада Варшавского университета исчезло уникальное растение. Злоумышленники дерзко оставили от него только оторванный лист.
Речь идет об Anthurium veitchii или же королевском антуриуме. Это был единственный экземпляр этого растения в ботаническом саду учебного заведения.
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Украли уникальный экземпляр
Сотрудники ботанического сада заметили, что растение украли, 26 января. Они подчеркнули, что антуриум имеет огромную научную ценность. Его молодой саженец попал в Варшаву из Дрездена и отлично прижился в теплице. "Вор, видимо, понял его ценность. Он вытащил из земли все растение, оставив только этикетку и оторванное письмо", – пожаловались в сети.Обратите внимание! Коллекция тепличных растений в этом ботаническом саду – самая большая в Варшаве. Она включает более 2 000 видов со всего мира, часто уникальных.
За поиски уже взялась полиция
В ботаническом саду подчеркнули, что рады принимать посетителей, которые интересуются растениями и ценят возможность увидеть их. "Однако с сожалением констатируем, что есть и люди, которые не уважают собственность Варшавского университета и нашу работу", – добавили сотрудники заведения. По их словам, правоохранители уже разыскивают злоумышленников.
Оставшиеся в ботаническом саду после кражи / Коллаж 24 канала
Anthurium veitchii – это редкое растение, произрастающее в Колумбии. За небольшой саженец королевского антуриума придется заплатить до 1 000 злотых (около 7 000 гривен). За взрослое растение – вдвое больше.