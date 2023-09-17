Туристов призывали всегда брать в чемодан пищевую пленку: для чего

Возьмите большой кусок пленки и разложите украшения на одной половине на расстоянии примерно 5 сантиметров друг от друга. Затем сложите вторую половину плёнки так, чтобы украшения были закреплены в плёнке. Наконец, аккуратно сверните пищевую пленку с украшениями внутри, чтобы она была компактной и чтобы ее можно было упаковать в небольшую коробку или мешочек,

– поделилась опытом Сара Роулендс.

Если у вас нет под рукой пищевой пленки, эксперт советует протянуть свои цепочки и браслеты через соломинку для питья.

При этом серьги советует обертывать в бумагу или ватные диски, чтобы они не царапались и не ломались. Для цепочек и ожерелья эксперт призывает использовать небольшие пластиковые пакеты с застежкой zip-lock.

Она добавила, что отличный трюк – использовать небольшие полиэтиленовые пакеты и положить цепочки на 90% внутрь, но оставить концы свисать. Запечатывайте пакет, как обычно, и это поможет предотвратить запутывание ожерелья, цепочек или браслетов.

Как безопасно упаковать украшения в чемодан / Фото UnSplash​

При этом туристам советуют хорошенько подумать, стоит ли вообще брать с собой в поездку драгоценности или лучше оставить их дома, ведь никто не застрахован от потери багажа.

Кстати, пищевую пленку также можно использовать для обертки чемодана или сумки, которые сдаются в багаж – так вы оградите их как от повреждений, так и от нежелательных проникновений.