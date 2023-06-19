Заброшенные дома в Литве будут принимать туристов

В Литве набирает популярность интересный социальный проект. Заброшенное загородное жилье сделают доступным для путешественников за символическую плату.

Главная цель этого проекта – восстановить заброшенные здания и развивать внутренний туризм в Литве. Такая идея возникла из-за популярности экологических путешествий по стране. Также повлияло то, что резко возросло количество заброшенных домов в сельской местности.

Читайте также: На Сардинии предлагается арендовать дом за 1 евро в месяц

Оплата – символическая

В отремонтированных домах установят дверь с комбинированным замком. Чтобы ее отпереть, турист должен будет подтвердить, что соглашается с правилами аренды этого жилья. Далее путешественник должен засвидетельствовать свою личность и совершить символическое пожертвование. Конкретная цена не устанавливается, посетители должны самостоятельно определить, сколько они готовы заплатить.

Организаторы проекта не боятся невоспитанных и наглых туристов. Они уверены, что это в основном будут ответственные путешественники, уважающие экологический туризм. Первые домики уже в конце лета откроют для заселения.

Когда я услышала о проекте, сразу же предложила свой дом. Когда здание просто стоит, оно разрушается, однажды его просто не станет. Но когда оно используется, вы начинаете за ним ухаживать, поэтому оно проживет дольше,

– рассказывает одна из владелиц старого дома в Литве.

Восстановление жилья

Команда приводит заброшенные дома в порядок. Все работают добровольно, потому что просто верят в успех этой инициативы. Планируется создать такую сеть жилья по всей Литве. Сейчас волонтеры делают ремонт в домах, убирают территорию и обустраивают комнаты.

Команда проекта работает добровольно / Фото keliautojunameliai.lt

Желающие могут поддержать проект: помочь найти заброшенный дом или просто финансово. Это можно сделать на официальном сайте.