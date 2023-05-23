Забастовки в Европе: названы даты, когда лучше отказаться от поездки

В странах Европы регулярно протестуют работники транспортной сферы. Иногда из-за таких забастовок движение транспорта может быть парализовано даже дольше, чем в сутки.

Транспортные профсоюзы протестуют против низких зарплат работников. В мае железнодорожники Германии угрожали "заморозить" движение поездов аж на двое суток. После долгих переговоров все же удалось договориться и забастовку отменили. Но в странах Европы на ближайшее время до сих пор запланирован ряд протестов. Итак, в какие дни в мае и июне лучше отказаться от поездки по Европе – расскажем дальше.

Читайте также: С ними точно все будет вовремя: названы самые пунктуальные авиакомпании Европы

Забастовки могут парализовать Европу: когда готовиться

Италия

Итальянские профсоюзы изменили планы из-за катастрофических наводнений в Италии. 19 мая была отменена акция транспортников в наиболее пострадавшем от воды регионе Эмилия-Романья. Страйки членов итальянских трудовых профсоюзов Cgil и Cisl теперь состоятся 4 июня.

Персонал авиакомпании Air Dolomiti планирует бастовать 24 часа. Экипажи Volotea со всей Италии прекратят работу с 13:00 до 17:00.

Хорошая новость: итальянское законодательство защищает рейсы, осуществляемые с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 21:00. Поэтому эти перелеты будут выполнены гарантированно.

26 мая в Италии может состояться 24-часовая забастовка, которая повлияет на автобусное и трамвайное сообщение, а метро может двигаться со значительными задержками.

Франция

Профсоюзы по всей стране ведут борьбу против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Новый общенациональный День протестов объявили на 6 июня. В этот день в стране могут произойти стычки демонстрантов с полицией. Также во время акций протеста могут отменить авиарейсы и поезда, а некоторые из достопримечательностей Парижа – закрыть для туристов.

Французские авиадиспетчеры регулярно бастуют с марта, это повлияло на полеты по всей Европе. Бюджетная авиакомпания Ryanair заявила, что из-за этого за первые четыре месяца 2023 пришлось отменить более 3700 рейсов.

Забастовка в аэропорту Парижа / Фото AP

Великобритания

В аэропорту Хитроу продолжаются забастовки работников службы безопасности. Следующая запланирована на 25 – 26 мая из-за проблем с зарплатами рабочих. Официально Хитроу обещает, что глобально протест не коснется пассажиров, но советует перестраховаться. В частности, проверить свой рейс перед поездкой и прибыть на посадку заранее. Также в дни забастовки можно будет проносить через охрану всего 2 сумки с ручной кладью.

Служба безопасности аэропорта Хитроу в Лондоне бастует уже не первый раз / Фото EPA

Испания

Профсоюз пилотов Испании (SEPLA) призывает к новой волне страйков Air Europa. Они состоятся 24 – 26 мая, 29 – 30 мая и 1 – 2 июня. Протесты охватят все базы и рабочие офисы в Испании. Профсоюз предупредил, что забастовки продолжатся летом, если компания откажется пересмотреть условия работы пилотов. С июня к протестам могут присоединиться и испанские пилоты компаний Ryanair и Easyjet.

Это был список предварительных запланированных страйков профсоюзов Европы. Планы транспортников могут измениться, поэтому нужно следить за региональными новостями стран. Обычно о протестах предупреждают заранее.

Важно! Если ваш поезд или авиарейс отменен из-за транспортной забастовки, вы имеете полное право на новый билет или денежную компенсацию.