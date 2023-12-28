В 2024 году в работе поездов в Германии будут регулярные сбои: в чем проблема

Немцы очень пунктуальны, не любят опаздывать сами и задерживать других. Но в следующем году им будет сложно успевать всюду вовремя: забастовки транспортников могут участиться.

Немецкий профсоюз машинистов объявил "бессрочную забастовку" на следующий 2024 год. Поэтому Германию могут ожидать значительные сбои с железнодорожным транспортом.

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Страйков будет еще больше

Главная проблема кроется в решениях руководства Deutsche Bahn, которое не согласно уступить и принять требования работников. Машинисты борются за сокращение рабочего дня и повышение зарплат. Но пока им не удалось забастовками добиться желаемого результата.

До 7 января поезда будут ездить по обычному расписанию, обещают члены профсоюза. Но уже с 8 числа начнется протест машинистов, поэтому ожидают значительных транспортных перебоев.

То, что произойдет в новом году, будет сильнее, продолжительнее и сложнее для пассажиров,

– предупредил руководитель Немецкого профсоюза машинистов.

Транспортные забастовки в Германии, в том числе в Deutsche Bahn, начались больше года назад. Но проблемы работников отрасли так и не решили. Переговоры до сих пор не принесли успешного результата.

Забастовки работников транспортной отрасли / Фото DPA (Bodo Marks)

Чего требуют железнодорожники

Машинисты требуют сокращения рабочего дня с 38 до 35 часов в неделю. Кроме этого, профсоюз настаивает на дополнительных 555 евро в месяц для всех сотрудников, а также на бонусе в 3 000 евро на фоне повышения цен.

Со своей стороны Deutsche Bahn предложил постепенное повышение зарплаты на 11% и бонус в размере 2 850 евро. Такие условия протестующих не устраивают.

Новое расписание Укрзализныци

во время последней подобной забастовки в Германии было отменено более 80% междугородных поездов. Это касалось и дальних маршрутов. Поэтому ожидается, что забастовки в 2024 году негативно повлияют на популярность железнодорожного транспорта.

И пока в Германии, вероятно, задержки и отмена рейсов будут создавать трудности для пассажиров, Укрзализныця увеличивает количество маршрутов.

Формируя график движения поездов на 2024 год, Укрзализныця учла просьбы пассажиров об улучшении железнодорожного сообщения с другими странами. Поэтому в следующем году появятся три новых заграничных поезда:

Днепр – Хелм,

Чоп – Вена,

Чоп – Прага.

Подробнее о каждом из новых маршрутов – читайте в этом материале.