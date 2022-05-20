Есть тысячи вакансий: работодатели в Греции готовы принять на работу украинцев
Источник:Kathimerini
Война в Украине заставила более 6 миллионов украинцев искать убежище за границей. Очевидно, что люди нуждаются в трудоустройстве.
Украинцев ждут на работу в Греции
Так, 0,44% украинцев сейчас проживают в Греции. Работодатели страны заявили, что готовы предоставить им рабочие места, тем более вакансий есть более 50 тысяч.
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В Греции сейчас находятся более 25 000 украинцев, разрешение на проживание и работу с них получили 10 тысяч. Председатель федерации туризма Греции подчеркнул, что большинству доступна именно работа в гостинично-ресторанной и туристической сфере, где более 50 000 вакантных мест.
Отрасль рассчитывает на то, что большую часть их займут беженцы из Украины,
– говорится в сообщении.
Дело в том, что туристический сектор Греции заявляет о нехватке трудовых ресурсов. Поскольку молодежь увольняется и отказывается выполнять тяжелую работу за небольшую оплату. Многие местные даже предпочитают довольствоваться пособием по безработице в размере 400 евро и не работать.
Где искать работу в Греции
Для поиска работы можно воспользоваться сайтом LayBoard.com, или похожая информация о трудоустройстве доступна на сайте Europa.jobs.
Также есть группы в фейсбуке, где выставляют разные вакансии и оставляют контакты. Среди них: