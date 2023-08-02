Wizz Air заставили заплатить компенсации пассажирам: что произошло

Управление гражданской авиации обязало Wizz Air изменить ее политику и процедуры так, чтобы они гарантировали пассажирам перебронирование на альтернативный рейс и необходимый сервис при задержке и отмене начального рейса.

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Временный глава регулятора Пол Смит заявил, что пассажиры имеют полное право ожидать, что их жалобы и претензии решены быстро и эффективно, а авиакомпании относятся к ним справедливо и в соответствии с правилами. В прошлом году Wizz Air дали понять, что, то, как авиакомпания относилась к клиентам, неприемлемо.

По данным Управления гражданской авиации, лоукостер согласился не только изменить свои правила, но и пересмотреть запросы пассажиров на компенсации, сделанные в прошлые месяцы и первоначально не одобренные.

Это гарантирует пассажирам, отправившим жалобы Wizz Air в прошлом, а их претензии были некорректно отклонены, что они получат деньги, на которые они имеют право по закону,

– заявили в регуляторе.

Компенсации, которые Wizz Air должны выплатить пассажирам, касаются расходов на альтернативные рейсы, когда первоначальный рейс лоукостера был отменен. Также авиакомпания должна компенсировать клиентам проживание в отелях, если из-за задержки вылет переносился на следующий день.

Wizz Air будут проверять

Управление гражданской авиации заявило, что в ближайшие месяцы будет контролировать, как Wizz Air применяет обновленную политику в отношении пассажиров при отмене или задержке рейса.

Кроме того, регулятор в избирательном порядке проверит, как лоукостер просмотрел предыдущие претензии пассажиров, чтобы убедиться, что путешественники получили принадлежащие им по закону компенсации.