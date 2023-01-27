Wizz Air анонсировал 7 новых рейсов по Европе и Азии

27 января 2023, 09:37
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Источник:

фейсбук Wizz Air

Венгерский лоукостер Wizz Air продолжает расширять свою сеть рейсов. В этот раз новые маршруты будут соединять в основном Европу и Азию.

Так, бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила об открытии семи новых направлений. В 2023 году больше самолетов начнет летать в столицу Армении – Ереван.

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7 новых авиарейсов Wizz Air

  • Дортмунд (Германия) – Ереван (Армения);
  • Прага (Чехия) – Ереван (Армения);
  • Пытаете (Польша) – Ереван (Армения);
  • София (Болгария) – Ереван (Армения);
  • Бухарест (Румыния) – Люксембург (Люксембург);
  • Бухарест (Румыния) – Скиатос (греция);
  • Тимишоара (Румыния) – Закинф (греция).

Старт всех анонсированных маршрутов намечен на апрель – июнь 2023 года. Почти все рейсы будут выполняться дважды в неделю. Кроме направления Тимишоара (Румыния) – Закинф (Греция). Этот маршрут Wizz Air будет обслуживать всего один раз в неделю.

К слову! Билеты на новые направления уже доступны на сайте авиакомпании.


Новые рейсы Wizz Air / Фото фейсбук Wizz Air

Автор: Назарій Сорока