Три направления в пределах Европы и одно – в Египет: Wizz Air сообщил о старте 4 новых рейсов
Источник:фейсбук Wizz Air
В Wizz Air продолжают работать над расширением сети направлений, обслуживаемых самолетами компании. И на весенне-летний сезон авиаперевозчик планирует запустить еще четыре новых рейса.
Так, еще в начале февраля в Wizz Air заявили о старте рейса между городами Италии, речь идет о сообщении между Миланом и Катанией. А теперь стало известно еще о трех новых направлениях, на одном из которых венгерский лоукостер будет летать в Египет.
Читайте также Как изучать английский, польский и немецкий языки с помощью фильмов: советы и подборки лент
4 новых авиарейса Wizz Air
- Жешув (Польша) – Рим Фьюмичино (Италия)
- Вильнюс (Литва) – Малага (Испания)
- Вена (Австрия) – Хургада (Египет)
- Милан Линате (Италия) – Катания (Италия)
Запуск всех новых рейсов намечен на март – сентябрь 2023 года. Следовательно, из Вильнюса в Малагу Wizz Air начнет летать с 10 июля два раза в неделю. Направление Рим Фьюмичино – Жешув лоукостер начнет обслуживать с 6 июня также два раза в неделю, а вот из Милана в Катанию авиакомпания будет летать каждый день, начиная с 26 марта. Первый рейс в Египет Вена – Хургада запланирован на 25 сентября (два раза в неделю).
Где купить билеты
Билеты на новые направления уже доступны в продаже, их можно купить на сайте авиакомпании. Так, например, перелет из Рима в польский Жешув обойдется почти в 25 евро в одну сторону.