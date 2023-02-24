Три направления в пределах Европы и одно – в Египет: Wizz Air сообщил о старте 4 новых рейсов

В Wizz Air продолжают работать над расширением сети направлений, обслуживаемых самолетами компании. И на весенне-летний сезон авиаперевозчик планирует запустить еще четыре новых рейса.

Так, еще в начале февраля в Wizz Air заявили о старте рейса между городами Италии, речь идет о сообщении между Миланом и Катанией. А теперь стало известно еще о трех новых направлениях, на одном из которых венгерский лоукостер будет летать в Египет.

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4 новых авиарейса Wizz Air

Жешув (Польша) – Рим Фьюмичино (Италия)

(Польша) – (Италия) Вильнюс (Литва) – Малага (Испания)

(Литва) – (Испания) Вена (Австрия) – Хургада (Египет)

(Австрия) – (Египет) Милан Линате (Италия) – Катания (Италия)

Три новых рейса Wizz Air / Фото фейсбук Wizz Air

Запуск всех новых рейсов намечен на март – сентябрь 2023 года. Следовательно, из Вильнюса в Малагу Wizz Air начнет летать с 10 июля два раза в неделю. Направление Рим Фьюмичино – Жешув лоукостер начнет обслуживать с 6 июня также два раза в неделю, а вот из Милана в Катанию авиакомпания будет летать каждый день, начиная с 26 марта. Первый рейс в Египет Вена – Хургада запланирован на 25 сентября (два раза в неделю).

Где купить билеты

Билеты на новые направления уже доступны в продаже, их можно купить на сайте авиакомпании. Так, например, перелет из Рима в польский Жешув обойдется почти в 25 евро в одну сторону.

Рейс Милан Линате (Италия) – Катания (Италия) / Фото фейсбук Wizz Air