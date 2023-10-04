Wizz Air запускает два новых рейса в конце октября: куда полетит
Источник:Lowcost Avia
Венгерский лоукостер Wizz Air планирует запустить 2 новых рейса. Полеты стартуют уже в конце октября этого года.
Wizz Air планирует запустить два новых рейса в конце октября
Новые рейсы объединят Милан и Барселону и Бухарест и Салоники. Детали направлений – далее в материале!
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Детали новых рейсов Wizz Air:
- Милан Мальпенсо (Италия) – Барселона (Испания): с 30 октября 2023 года – 7 рейсов в неделю;
- Бухарест (Румыния) – Салоники (Греция): с 30 октября 2023 года – дважды в неделю.
Также Wizz Air откроет два новых рейса в Стокгольм Арланда. Фактически это будет изменение аэропорта прибытия в Стокгольме для рейсов из Будапешта и Гданьска. До 30 октября рейсы из Будапешта и Гданьска будут выполнять в аэропорт Стокгольм Скавста, а с 31 октября рейсы будут прибывать в Стокгольм Арланда, расположенный значительно ближе к городу.
Новые рейсы в Стокгольм Арланда:
- Будапешт (Венгрия) – Стокгольм Арланда (Швеция) с 31 октября 2023 года – 4 раза в неделю;
- Гданьск (Польша) – Стокгольм Арланда (Швеция) с 31 октября 2023 года – 14 рейсов в неделю.
Примеры бронирований авиабилетов Будапешт – Стокгольм на 31 октября 2023 года / Скриншот с сайта Wizz Air
Кроме того, Wizz Air убрал из расписания 3 рейса из Тираны, которые должны были стартовать в 2024 году – в Палермо, Ханья и Мальту.
Где купить билеты на новые рейсы?
Билеты на новые направления можно купить на официальном сайте Wizzair.com. Для поиска билетов удобно пользоваться календарем цен в месяц: wizzair.com/ru-ua/rejsi/rozklad. Также можно воспользоваться удобным поисковиком kiwi.com.Важно: зимнее расписание популярной бюджетной авиакомпании Ryanair претерпевает изменения – часть полетов точно отменят. Все из-за дефицита самолетов. К зимнему сезону авиакомпания должна получить 27 новых самолетов Boeing, но на фоне задержки производства отправят лишь 14.