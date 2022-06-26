Wizz Air объявил о летнем конкурсе: простые условия, как получить 500 евро на путешествия
Источник:Warszawa Nasze Miasto
Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air объявил о старте летнего конкурса. Подробнее об условиях и призах – читайте дальше.
Так, стартовал конкурс #WIZZYouWereHere еще 23 июня. А крайний срок, чтобы принять в нем участие, – сегодня, 26 июня. Так что узнайте условия и поспешите!
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Что известно о конкурсе #WIZZYouWereHere
Соревнования проходят прямо на борту рейсов, отправляющихся из Варшавы. В карманах кресел пассажиры могут найти фоторамки в стиле Polaroid. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать фотографию в рамке и опубликовать ее до 26 июня на своей странице в Instagram с пометкой @wizzair и хештегом #WIZZYouWereHere.
Wizz Air запустив конкурс #WIZZYouWereHere / Фото instagram
В Wizz Air мы всегда поощряем наших пассажиров собирать воспоминания о путешествиях, поэтому мы рады запустить конкурс #WIZZYouWereHere этим летом. Это отличный случай поделиться своими любимыми моментами в Instagram, а также шанс выиграть ваучер Wizz Air. Мы с нетерпением ждем заявок,
– сказала Наташа Сигер-Смит, старший бренд-менеджер Wizz Air.
Победители будут выбраны до 4 июля 2022 года. Представители компании свяжутся со счастливчиками в Instagram.
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