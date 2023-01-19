Wizz Air набирает работников со знанием украинского или польского языков
19 января 2023, 09:11Читати новину українською
Источник:career5.successfactors
Авиаперевозчик Wizz Air работает над расширением сети своих маршрутов и регулярно объявляет о наборе новых работников. На этот раз компания ищет бортпроводников, говорящих в частности на польском или украинском языках.
Отбор кандидатов на должность украиноязычных или польскоязычных бортпроводников венгерский лоукостер проведет в Варшаве. Мероприятие запланировано на 26 января в 9:00 и пройдет по адресу Żwirki i Wigury 1. По этому адресу расположен Courtyard by Marriott Warsaw Airport.
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Требования к кандидату, претендующему на должность бортпроводника Wizz Air
- Вам 18 лет или больше.
- Ваш рост не менее 165 сантиметров (женщины) или 175 сантиметров (мужчины) и размах рук 210 сантиметров.
- У вас есть высшее образование.
- Вы свободно владеете английским и хотя бы одним дополнительным языком Центральной и Восточной Европы (румынским, болгарским, польским, венгерским, немецким, литовским, латвийским, словацким, чешским, македонским, сербским, украинским или грузинским).
- У вас есть паспорт без ограничений (минимум 6 месяцев).
- Вы умеете плавать.
- Вы живете или готовы переехать к месту, расположенному в 60 минутах езды от выбранной базы.
- У вас нет татуировок и/или пирсинга на частях тела, которые видны при ношении униформы.
- Вы энтузиаст, вам нравится работать с людьми.
Что предлагает авиакомпания новым работникам
- Конкуренту заработную плату.
- Удобный ежемесячный график и возможность выбора из ряда карьерных возможностей.
- Скидки на полеты и бонусы для семьи и друзей.
- Работу в дружеской, благоприятной и многокультурной среде.
Кандидаты, мечтающие о карьере в небе, могут отправлять свои заявки онлайн на специальной странице.