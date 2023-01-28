В США запускают новую программу спонсорства для украинцев: чего ждать

Проект позволит американцам напрямую поддерживать беженцев. Запуск программы Welcome Corps анонсировал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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США запускают Welcome Corps, самую смелую инновацию в расселении беженцев за четыре десятилетия. Эта инициатива позволяет американцам непосредственно поддерживать беженцев и демонстрировать лучшее американское гостеприимство и щедрость,

– написал Блинкен.

Госдепартамент США планирует поддержать минимум 5 000 беженцев в течение первого года действия программы, привлекая 10 тысяч спонсоров.

Что известно о Welcome Corps

Программа позволит американцам спонсировать граждан, прибывающих через Программу приема беженцев США (USRAP), непосредственно организовать их переселение, приветствуя новых соседей в своих общинах.

В рамках программы американцы приглашают стать партнерами и проводниками для беженцев, которые строят новую жизнь в Соединенных Штатах и помогают им реализовать свой полный потенциал.

Welcome Corps предусматривает создание спонсорских групп, по меньшей мере, из 5 человек, которые будут поддерживать переселенцев из Украины. Такая группа должна собрать не менее 2 275 долларов на каждого человека, пройти проверку биографических данных и создать план поддержки украинцев, которым хотят помочь.

Какую помощь окажут украинцам

В течение первых 90 дней переселенцев в США спонсоры обязуются предоставить или помочь получить: