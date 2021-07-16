Выучить польский самостоятельно: 5 лучших фильмов на иностранном, снятых на реальных событиях

Чтобы выучить иностранный язык, сегодня не обязательно ходить на специальные курсы или поступать на факультет филологии. Имея базовые знания, развить их можно с помощью просмотра фильмов.

Закордон 24 подготовил интересную подборку лучших фильмов, снятых польскими режиссерами. В основе кинолент – события, которые происходили в реальной жизни.

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Pianista, 2002 год

Известный далеко за пределами Польши фильм Романа Полански Pianista является настоящим киношедевром, основанным на реальных событиях. Лента рассказывает историю Владислава Шпильмана, выдающегося польского пианиста, еврея по происхождению.

Вынужден жить в варшавском гетто во время Второй мировой войны, герой испытывает унижения, страдания, но готов сопротивляться. Один из офицеров отступающей немецкой армии находит Владислава среди руин уничтоженного бомбардировкой города и помогает ему выжить.

Жанр: драма.

IMDB: 8,5/10.

8 интересных фактов о фильме Pianista: смотрите видео

Katyń, 2007 год

Для любителей военной тематики фильм Katyń обладателя премии "Оскар", режиссера Анджея Вайды, станет настоящим открытием. В основу фильма легла книга Анджея Мулярчика "Post mortem – Катынская История".

События фильма происходят в Польше в 1939 – 1945 годах. С началом войны Польша была оккупирована с запада немецкими войсками, а с востока – советскими. Начались массовые аресты и казни. В фильме есть четыре главных линии – это истории жизни четырех польских офицеров, попавших в советский плен, и которые были расстреляны в 1940 году органами НКВД в Катынском лесу.

На главном плане фильма – трагическая судьба женщин: матерей, сестер, дочерей офицеров Польской Армии, которые были массово казнены по приказу Сталина. Долгое время они не знали страшной правды, хотя и догадывались о ней. Это история о том, как несмотря ни на что, люди ждут, любят, надеются, и до последнего не верят в смерть.

Жанр: исторический, драма, военный.

IMDB: 7/10.

Фильм Katyń: смотрите трейлер

Dług, 1999 год

Польский фильм Кшиштофа Краузе Dług рассказывает о событиях, которые произошли в Варшаве в начале 1990-х годов. При поиске финансирования, чтобы начать бизнес по импорту итальянских скутеров, друзья Адам и Стефан встречают бизнесмена Джерарда.

Однако после знакомства на юношей начинают давить неприятности в виде большого долга и преследований бизнес-партнеров. Фильм награжден большим количеством премий.

Жанр: драма.

IMDB: 7,9/10.

Фильм Dług: смотрите трейлер

Jesteś Bogiem, 2012 год

Польский биографический фильм Jesteś Bogiem режиссера Лешека Давида рассказывает об истории молодого парня с прозвищем Magik – юноши с многоквартирного дома, который становится на путь взрослой жизни и пытается совместить реальность с творческими мечтами.

В основу киноленты вошла история известной польской хип-хоп группы Paktofonika. Успех ребят сочетается с личными драмами и финансовыми проблемами.

Жанр: драма, биография, мюзикл.

IMDB: 6,6/10.

Фильм Jesteś Bogiem: смотрите трейлер

Ostatnia rodzina, 2016 год

Ostatnia rodzina – еще один польский фильм на реальных событиях. История картины начинается в 1977 году, когда Томек Бексинський поселяется в собственной квартире. Его родители, Зофия и Здзислав, живут рядом, поэтому часто встречаются с сыном.

Очень чувствительный и беспокойный характер сына беспокоит Зофию. В то же время Здзислав пытается полностью посвятить себя искусству. После первой попытки самоубийства Томека родители вынуждены бороться не только за сына, но и за контроль над собственной жизнью.

Когда Здзислав подписывает договор во Франции с арт-диллером, а Томек начинает работать на Польском радио, кажется, что худшее уже позади. Однако семью ждет еще целый ряд фатальных событий.

Жанр: драма с элементами комедии.

IMDB: 7,5/10.

Фильм Ostatnia rodzina: смотрите трейлер