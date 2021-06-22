Вытирать об украинцев ноги никто не в праве, – украинка об опыте депортации и борьбе за права

Василина Галын родилась в селе Замок на Львовщине. Живя в 12 километрах от границы с Европой, девушка долгое время ни разу ее не пересекала. Однако с 2016 года украинка вместе с мужем Марьяном живет и работает в Польше, хотя и без сложных "приключений" не обошлось.

Из-за недобросовестности первого работодателя Василине запретили въезд в Польшу на целый год, да еще и не выплатили честно заработанных денег. Но девушка не растерялась, и решила доказать, что никто не в праве унижать украинцев. Закордон 24 расспросил Василину о ее опыте борьбы за свои права, аннулировании депортации и честной оплате труда в Польше.

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Чем сейчас занимается Василина

В Польше Василина с мужем уже 4 с половиной года. Ранее они жили в Любуском и Великопольском воеводствах, однако уже более 2 лет проживают в городе Воломин, что под Варшавой. Девушка ведет собственный инстаграм-блог, где рассказывает о своем опыте эмиграции, а муж Марьян работает дальнобойщиком.

В Украине Василина работала конструктором одежды, и впервые поехала в Польшу как швея, но по приезду работала закройщицей. В этом году муж подарил ей на день рождения промышленную швейную машинку, и украинка мечтает об открытии собственного дела, о котором давно задумывалась.

Опыт депортации

Из-за халатного отношения первого работодателя Василины к трудоустройству иностранцев, пограничная служба обязала девушку вернуться в Украину и запретила въезд в Польшу на 1 год.

Воспользовавшись случаем, предприниматель решил не выплатить девушке честно заработанных денег, ведь из Украины довольно сложно добиться реальной компенсации. Однако украинка взяла целью чего бы это не стоило доказать свое и отстоять собственные права – получить полную зарплату и отменить несправедливое решение пограничной службы Польши.

Мне хотелось доказать, что вытирать об украинцев ноги не удастся! Я обратилась в инспекцию труда, чтобы помогли в выплате зарплаты, в полицию, чтобы забрать свои вещи, и к фирме, которая занимается легализацией иностранцев, чтобы помогли в отмене запрета на въезд,

– рассказывает Василина.

Достичь абсолютного успеха по всем пунктам девушке таки удалось! А горе-работодатель с тех пор вообще не трудоустраивает украинцев. По словам Василины, он и не надеялся, что наши соотечественники могут так упорно отстаивать свои права.

Украинка таки добилась своего / Фото Василина Галын

Зачем блогерство

Собственный блог в инстаграме девушка начала вести именно в период ожидания отмены запрета на въезд в Польшу три года назад. Ей захотелось поделиться своей историей и уберечь других украинцев от подобных ошибок.

В своем аккаунте Василина рассказывает обо всех тонкостях легализации, чтобы наши соотечественники могли самостоятельно заниматься собственными документами, знали свои права и умели их отстаивать.

Мой блог для тех, кто только планирует переехать или уже находится здесь, в Польше. Я смогла лично познакомиться со многими моими подписчиками в разных городах республики, и вижу, что мои посты – сближают, что не может не радовать,

– делится Василина.

Блогерка начала сотрудничать с надежными международными компаниями, в частности, с сервисом международных онлайн-переводов TransferGo. Девушка рассказывает, что их сотрудничество продолжается уже несколько лет, и она сама пользуется платформой.

Благодаря TransferGo можно быть ближе к своим родным. Можно сделать им подарок дистанционно и показать свою любовь и заботу. Когда нет возможности просто приехать и обнять близких, то это хороший способ показать, что о них заботятся и помнят,

– рассказывает украинка.

Василина не забывает о близких в Украине / Фото Василина Галын

Возвращение в Украину

Василина рассказывает, что каждый эмигрант, когда-нибудь, все же задумывается над возвращением на родину. Сердце часто просится назад, но мозг понимает, что причиной эмиграции был далеко не поиск приключений. По словам девушки, зарекаться не стоит, однако они с мужем пока видят свое будущее в Польше.

Если дети супругов родятся там, и эта страна станет для них родной, то на старости захочется остаться ближе к детям и внукам, а не возвращаться в страну, где тебя уже давно никто не ждет.

Василина и Марьян планируют оставаться в Польше / Фото Василина Галын