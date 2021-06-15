Вышитые QR-коды и уникальная карта Украины: выставка украинского искусства в Анкаре

На международной выставке в Турции современно представили мастерство украинской вышивки. На мероприятии посетители имели возможность отсканировать вышитые на полотне QR-коды, которые перенаправляли заинтересованных на онлайн-страницы с информацией о культуре, истории и искусстве Украины.

Также на выставке была представлена уникальная вышитая карта Украины, которую создала группа этнографов и украинских мастеров. Соучредителем мероприятия выступила Татьяна Сибига, жена бывшего посла Украины в Турции.

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По словам Татьяны Сибига, украинская вышиванка – это генетический код нации, она несет в себе память для будущих поколений и символы, которые передавались из поколения в поколение.

Каждый регион Украины имеет свои уникальные традиции вышивания, поэтому карта, которую мы создали и представляем сегодня – это своеобразное знакомство с Украиной,

– отмечает женщина.

Применение цифровых технологий в современном мире является ежедневной привычкой, поэтому коллекция вышитых QR-кодов – еще один способ связать прошлое с настоящим.

Такой подход, по убеждению соучредителя мероприятия, интересен не только взрослым, но и детям, и есть особенно важным аспектом в воспитании патриотических чувств.

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Добавим, что работы из разных стран, которые были представлены на выставке, создавались в рамках проекта SHOM Ankara (Клуба жен глав дипломатических миссий Анкары). Участие в мероприятии приняли жены послов Украины, Кувейта, Казахстана, Палестины, Вьетнама, Марокко и других стран.